Компания Hugging Face, известная своей платформой для запуска ИИ-моделей, представила Reachy Mini — компактного настольного робота с открытым исходным кодом. Робот высотой всего около 28 см стоит от $299 — дешевле большинства смартфонов.

Hugging Face

Основная проблема в области робототехники — высокая стоимость и закрытое программное обеспечение, что делает передовые технологии недоступными для широкого круга разработчиков, преподавателей и энтузиастов.

Reachy Mini призван решить эту проблему. Он полностью программируется на Python, а в будущем получит поддержку JavaScript и Scratch. Это делает его доступной точкой входа для всех, кто хочет начать свои эксперименты с ИИ-роботами.

Робот поставляется в виде набора для сборки и доступен в двух версиях. Облегченная модель требует подключения к внешнему компьютеру, а полностью автономная версия оснащена Raspberry Pi 5, аккумулятором и Wi-Fi. У Reachy Mini есть моторизованная голова, вращающийся корпус и анимированные антенны, а также широкоугольная камера, микрофоны и динамик.

Этот шаг стал возможен после приобретения Hugging Face французского стартапа Pollen Robotics. Выпуская все аппаратные проекты, программное обеспечение и среды моделирования в открытый доступ, компания стремится создать экосистему вокруг своих продуктов. Пользователи могут свободно изменять, улучшать и делиться своими творениями, а также запускать ИИ-модели локально, не расходуя средства на облачные сервисы.

Ранее Hugging Face представила большую по размеру модель андроида с открытым исходным кодом. Он продается по цене в $3 тыс.