Южнокорейская компания Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году, подала заявку на регистрацию нового товарного знака, не связанного с автомобилями, сообщает ТАСС.

Named Aashutosh, Unsplash

Согласно данным Роспатента, 12 сентября 2025 года из Республики Корея была подана заявка на регистрацию товарного знака по классу № 43 МКТУ. Он охватывает услуги общественного питания, временного проживания, а также деятельность столовых, баров, закусочных и детских садов.

Ранее южнокорейский концерн владел автозаводом в Санкт-Петербурге, где выпуск приостановили в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. До этого там производились Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В настоящее время завод находится в собственности российской компании «Арт-Финанс».

Немецкий автопроизводитель Mercedes тоже подал заявку на регистрацию бренда в РФ. В документах указаны планы по продаже автомобилей, поставке комплектующих и оказанию услуг ремонта.