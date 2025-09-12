Немецкий автопроизводитель Mercedes вновь подал заявки на двух языках на регистрацию товарного знака в России, сообщает Telegram-канал Mash. Компания указала в заявке услуги сервиса.

Victor Sutty, Unsplash

По данным источника, компания из Штутгарта, Германия, два дня назад направила в Роспатент документы на регистрацию бренда в двух вариантах — на русском и английском языках. В заявке указано, что компания намерена заниматься продажей автомобилей, поставкой запчастей и ремонтом. При этом подчеркивается, что вопрос о том, получит ли «бренд-беглец» одобрение, пока остается открытым.

Напомним, что Mercedes покинул российский рынок в марте 2022 года из-за геополитической ситуации, приостановив работу своего завода в Подмосковье.

Ранее Mercedes-Benz запустил в Германии пилотный проект по разборке автомобилей, вышедших из эксплуатации. В компании отмечают, что переработанные детали и материалы планируется возвращать в производственный цикл для повторного использования.