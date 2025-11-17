Авиакомпания Emirates объявила о начале масштабного проекта по оснащению всего парка самолетов системой спутникового интернета Starlink. Развертывание услуги начнется в ноябре 2025 года с лайнеров Boeing 777 и будет полностью завершено к середине 2027 года. Бесплатный высокоскоростной интернет станет доступен пассажирам всех классов обслуживания.

Проект предусматривает установку двух антенн Starlink на каждом самолете Boeing 777 и трех антенн на Airbus A380, что обеспечит высокое качество связи. Темпы монтажа составят до 14 воздушных судов в месяц, при этом работы на флагманских A380 начнутся в феврале 2026 года.

Пассажиры получат доступ к интернету, сопоставимому по скорости с наземным, что позволит осуществлять видеозвонки в реальном времени, транслировать видео- и аудиоконтент, работать с облачными приложениями, пользоваться социальными сетями, играть в онлайн-игры.

Президент Emirates Тим Кларк подчеркнул, что партнерство со Starlink — часть комплексной программы трансформации сервиса, которая включает также модернизацию салонов всех классов, установку премиум-эконом класса, обновление развлекательных систем, а также повышение стандартов обслуживания.

Интернет-услуга будет предоставляться бесплатно для всех пассажиров на оснащенных Starlink рейсах без подписки или членства в программе лояльности.

Проект реализуется параллельно с самой масштабной в истории авиации программой модернизации парка, охватывающей 220 воздушных судов. На сегодняшний день 76 самолетов уже прошли полное обновление интерьеров.