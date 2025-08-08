Полет на частном самолете — одна из наиболее ярких демонстраций высокого статуса и уровня жизни. Не столь важно, принадлежит ли джет пассажиру или он арендуется через специальные сервисы: стоимость такого комфорта — это плата за возможность не делить рейс с десятками незнакомых людей. Кенн Риччи, сделавший бизнес на люксовых авиаперевозках, рассказал, чего именно хотят самые состоятельные клиенты.

Chris Leipelt, Unsplash

Риччи сам имеет летную лицензию и в свое время пилотировал самолеты для мировых знаменитостей — например, Элтона Джона и Брюса Спрингстина. В том числе он управлял лайнером Билла Клинтона в период его президентской кампании.

Позже Риччи стал председателем совета директоров Flexjet — второго по величине в США оператора частных авиаперевозок. Компания обеспечивает от 600 до 900 рейсов в день, и Риччи поставил цель: каждый клиент должен получать максимум выгоды от каждой минуты в воздухе.

«Почему люди готовы отдать $80 тысяч за перелет в Лондон, если есть возможность долететь первым классом или премьером за $12–15 тысяч?» — размышляет он. На его взгляд, главный актив, который ценят очень богатые люди, — это время.

Хотя уединение, комфорт и премиум-сервис играют большую роль, настоящим преимуществом, по мнению Риччи, становится нечто более тонкое — внутреннее спокойствие, которого невозможно добиться в рамках обычного коммерческого перелета. «Где вы можете купить время? Где можно купить меньше стресса? — задается он вопросом. — Вот за что они действительно платят».

Даже билет в первый класс не избавляет от реальностей крупных аэропортов: пробки на подъезде, длинные очереди в зоне контроля, задержки рейсов. Иное дело — частный самолет, за полет на котором клиент может заплатить до $10 тысяч в час. Взамен он получает не просто комфорт, но и избавление от логистического хаоса.

«Если наш самолет не может вылететь из-за поломки или плохой погоды, мы переживаем за клиента. Мы ищем альтернативу, берем на себя решение проблемы, — говорит Риччи. — А если вы летите обычной авиакомпанией и ваш рейс отменяют, вам придется все решать самому. Состоятельные люди платят за то, чтобы у них не было таких забот — и за то, чтобы сэкономить время».

Иногда компания даже предлагает частичную компенсацию в случае серьезных накладок, чтобы сохранить лояльность особенно требовательных клиентов.

«Это то, что действительно важно нашим пассажирам: если мы допустили промах, мы не оправдываемся, мы извиняемся, — подчеркивает он. — Мы не дотянули до заявленного уровня, не оправдали ожиданий. Очень богатые люди ценят такое отношение — и это делает их путешествие совсем другим. Им не нужно пробиваться через толпу».

Однако, несмотря на роскошь, которую предлагает Flexjet, сам Риччи не советует клиентам тратить на перелеты чрезмерные суммы. Он часто напоминает: расходы на частные рейсы не должны превышать 10% от доступного дохода.