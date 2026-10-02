В России становится привычной практика финансовой ответственности поставщиков кибербезопасности за качество защиты. Как рассказали в пятницу на встрече с журналистами представители ГК «Солар», организация включила в договор с клиентами компенсацию реального ущерба до 30 млн руб., если сервис пропустит атаку на защищаемом участке инфраструктуры.

Unsplash

Опция реализована в облачном сервисе Solar JSOC One, который круглосуточно следит за корпоративной инфраструктурой в поиске признаков кибератак и помогает реагировать на них. Если атака произойдет там, где сервис должен был ее обнаружить, компания обещает компенсировать клиенту подтвержденный реальный ущерб — до 30 млн руб.

Так поставщик предлагает клиенту разделить с ним финансовый риск кибератаки. Обычно компании платят за защиту, но последствия пропущенного инцидента — простой, потеря данных или расходы на восстановление — остаются на их стороне. Здесь поставщик часть риска берет на себя.

В «Соларе» подчеркивают, что это не киберстрахование. Деньги должен выплачивать сам поставщик из бюджета сервисного направления, без страховой компании. Но получить компенсацию можно только при выполнении условий: клиент должен передать сервису на постоянный контроль тот участок инфраструктуры, где произошла атака, а сам ущерб должен быть подтвержден.

При этом новая схема пока существует скорее на уровне договорных обязательств, чем проверенного финансового механизма. По словам директора центра противодействия кибератакам Solar JSOC Антона Юдакова, похожие условия уже включены более чем в десять договоров с крупными клиентами. Однако случаев, когда поставщику пришлось бы платить компенсацию, пока не было: фактический объем выплат на начало октября 2026 года составляет 0 рублей.

Читайте также Киберзащита малого и среднего бизнеса: 6 скрытых барьеров для роста вашей компании

Кому нужен такой сервис

В «Соларе» полагают, что сервис пригодится прежде всего компаниям, которым дорого или сложно содержать собственную круглосуточную команду по информационной безопасности. Он фактически берет на себя часть работы корпоративного центра мониторинга, где специалисты следят за происходящим в ИТ-системах и ищут признаки атаки, а при обнаружении угрозы начинают разбираться с инцидентом.

В стартовой версии Solar JSOC One можно подключить до 250 конечных точек — например, компьютеров и других устройств сотрудников. «Солар» также обещает начать реагирование на сложные атаки в течение 30 минут после их обнаружения.

По данным опроса самого «Солара» примерно 100 организаций, 75% компаний готовы передать внешнему подрядчику реагирование на кибератаки, а 60% считают нехватку специалистов одной из главных проблем информационной безопасности. При этом около 60% участников исследования представляли сегменты B2B Middle и B2B Top, еще 40% — B2E.

«Солар» также оценивает средний ущерб от шифрования корпоративной инфраструктуры в 7,5 млн руб. В таком контексте лимит в 30 млн руб. выглядит не только как маркетинговая гарантия, но и как попытка привязать стоимость услуги к потенциальным потерям клиента.

Защита вместе с финансовой ответственностью

«Солар» не первый игрок российского рынка, который предлагает клиентам финансовую защиту от последствий киберинцидентов. Positive Technologies предлагает для клиентов облачного сервиса PT X финансовую гарантию результата, когда при соблюдении «киберминимума» компания берет на себя покрытие части финансовых рисков, включая выплаты исследователям при успешном взломе на кибериспытаниях. RED Security ранее предлагала страхование киберрисков с покрытием до 5 млн руб. при реализации рисков, указанных в полисе. Компенсация расходов предлагают на восстановление систем после атак и расследование ИБ-инцидентов.

Для рынка это меняет саму логику продажи услуг кибербезопасности. Раньше провайдер продавал прежде всего технологию и работу специалистов — они должны были обнаружить атаку и помочь ее остановить. Теперь поставщику предстоит быть готовым рублем отвечать за ситуацию, когда его система не справилась.

Что это значит для бизнеса

Финансовая гарантия может быть интересна компаниям, которые не готовы содержать собственную круглосуточную команду информационной безопасности, но при этом хотят разделить с подрядчиком риски серьезного инцидента. Однако ценность такой гарантии определяется не только суммой компенсации, но и условиями договора, где следует прописать, какие именно системы должны находиться под наблюдением, что считается пропущенной атакой и каким образом подтверждается размер ущерба.

Пока у модели «Солара» нет главного доказательства — реальных выплат по таким обязательствам. Это значит, что механизм на практике не проверен — до настоящего момента делать такие выплаты просто не понадобилось. Но 30 млн руб. из-за этого следует воспринимать как установленный договором лимит ответственности, а не как проверенную практикой компенсацию.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.