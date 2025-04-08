IBM представила новую систему мейнфреймов z17, разработанную специально для работы с мощнейшими ИИ-моделями. Ключевая особенность новой системы — возможность хранить бизнес-данные на серверах, принадлежащих клиентам, а не в облаке.

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Z17 — первая новая платформа IBM с 2022 года. В отличие от облачных решений, которые позволяют предприятиям хранить и получать доступ к данным через интернет от таких провайдеров, как Amazon Web Services, мейнфреймы представляют собой физическое оборудование, принадлежащее клиенту.

На протяжении многих лет аналитики отрасли предполагали, что практически все корпоративные данные в конечном итоге будут размещены в публичных облачных сервисах, таких как AWS, Microsoft Azure и Google от Alphabet. Однако IBM показала, что локальные решения все еще имеют спрос.

Бреши в безопасности у ИИ-моделей все еще есть, поэтому для корпоративных клиентов вариант с размещением чувствительной информации на собственных серверах — куда более востребованный по сравнению с облаком.