Генеральный директор IBM Арвинд Кришна сообщил в интервью The Wall Street Journal, что внедрение искусственного интеллекта и автоматизации в HR-процессы компании не привело к общему сокращению рабочих мест. Напротив, это позволило IBM увеличить найм сотрудников в стратегически важных направлениях, таких как программирование и продажи.

Компания успешно внедрила ИИ-ботов, способных анализировать данные, проводить исследования и коммуницировать с кандидатами. Это позволило сократить зависимость от традиционного HR-персонала.

В результате этой трансформации были упразднены несколько сотен HR-позиций, однако высвобожденные ресурсы и достигнутая эффективность были немедленно перенаправлены на привлечение новых талантов в областях, критически важных для компании.

IBM не уточнила, когда именно произошли сокращения в HR-отделе, но этот шаг отражает растущую тенденцию использования автоматизации для выполнения рутинных HR-задач. Такой подход позволяет переориентировать ресурсы на рост компании и развиваться более эффективно.

Ранее HRBP сервиса для работы с внештатными исполнителями Solar Staff Камилла Столповских рассказала «Инк.», как автоматизация может помочь HR-специалистам на практике.