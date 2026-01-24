Короткая поездка на один-два дня за город все чаще становится форматом отдыха без плотного расписания и дальних переездов. Команда «Авито Путешествий» собрала подборку домов, где можно провести выходные в тишине, с баней, купелью и прогулками на природе. Подробности — в распоряжении «Инка».
Московская область — дом в лесу с баней и сибирским чаном
от 21 240 руб./сутки
Коттедж в Химках расположен в лесном массиве примерно в получасе езды от МКАД. Дом рассчитан на компанию до шести человек: три изолированные спальни и кухня-гостиная с выходом на террасу. На участке оборудована зона отдыха, есть баня и сибирский чан. Гостям предоставляются полотенца, тапочки и базовые косметические принадлежности.
Тверская область — A-Frame в глэмпинге с фурако
от 16 330 руб./сутки
Дом в формате A-Frame находится на территории глэмпинга Happy Tree Camp. Он рассчитан на четырех гостей и включает кухню-гостиную с камином и спальню на первом этаже, а также вторую спальню с панорамным видом наверху. В распоряжении гостей — общая баня и японская купель фурако, а внутри дома есть техника, настольные игры и виниловый проигрыватель.
Кемеровская область — A-Frame с собственной сауной
от 9 558 руб./сутки
Дом расположен в природной зоне недалеко от Новокузнецка и подходит для размещения до четырех человек. В планировке — гостиная с панорамными окнами, кухня, сауна и спальное место на втором этаже. На территории предусмотрена мангальная зона, гостям предоставляются полотенца и средства гигиены.
Ленинградская область — коттедж с панорамной террасой
от 12 650 руб./сутки
Коттедж в поселке «Сосновские Горки» расположен на склоне с видом на лес, в 55 км от Санкт-Петербурга. Дом рассчитан на четырех гостей, оснащен кухней, кондиционером, Smart TV и интернетом. На участке есть мангальная зона и место для костра. В нескольких километрах находится отдельный банный комплекс с чанами под открытым небом, куда организован трансфер.
Свердловская область — дом в сосновом лесу с купелью
от 9 900 руб./сутки
Дом в коттеджном поселке недалеко от Екатеринбурга рассчитан на компанию до восьми человек. На территории оборудованы баня и уличная купель, есть костровая зона и караоке. Заселение возможно в бесконтактном формате, указано в объявлении.
Ранее «Инк» публиковал подборку загородных резиденций в рождественском духе в стиле фильма «Один дома».
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.