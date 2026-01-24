Короткая поездка на один-два дня за город все чаще становится форматом отдыха без плотного расписания и дальних переездов. Команда «Авито Путешествий» собрала подборку домов, где можно провести выходные в тишине, с баней, купелью и прогулками на природе. Подробности — в распоряжении «Инка».

Московская область — дом в лесу с баней и сибирским чаном

от 21 240 руб./сутки

Коттедж в Химках расположен в лесном массиве примерно в получасе езды от МКАД. Дом рассчитан на компанию до шести человек: три изолированные спальни и кухня-гостиная с выходом на террасу. На участке оборудована зона отдыха, есть баня и сибирский чан. Гостям предоставляются полотенца, тапочки и базовые косметические принадлежности.

Тверская область — A-Frame в глэмпинге с фурако

от 16 330 руб./сутки



Дом в формате A-Frame находится на территории глэмпинга Happy Tree Camp. Он рассчитан на четырех гостей и включает кухню-гостиную с камином и спальню на первом этаже, а также вторую спальню с панорамным видом наверху. В распоряжении гостей — общая баня и японская купель фурако, а внутри дома есть техника, настольные игры и виниловый проигрыватель.

Кемеровская область — A-Frame с собственной сауной

от 9 558 руб./сутки



Дом расположен в природной зоне недалеко от Новокузнецка и подходит для размещения до четырех человек. В планировке — гостиная с панорамными окнами, кухня, сауна и спальное место на втором этаже. На территории предусмотрена мангальная зона, гостям предоставляются полотенца и средства гигиены.

Ленинградская область — коттедж с панорамной террасой

от 12 650 руб./сутки



Коттедж в поселке «Сосновские Горки» расположен на склоне с видом на лес, в 55 км от Санкт-Петербурга. Дом рассчитан на четырех гостей, оснащен кухней, кондиционером, Smart TV и интернетом. На участке есть мангальная зона и место для костра. В нескольких километрах находится отдельный банный комплекс с чанами под открытым небом, куда организован трансфер.

Свердловская область — дом в сосновом лесу с купелью

от 9 900 руб./сутки



Дом в коттеджном поселке недалеко от Екатеринбурга рассчитан на компанию до восьми человек. На территории оборудованы баня и уличная купель, есть костровая зона и караоке. Заселение возможно в бесконтактном формате, указано в объявлении.

