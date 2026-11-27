Россияне стали чаще искать бани на картах: за последние 12 месяцев пользователи 2ГИС открывали карточки таких заведений в полтора раза чаще, чем годом ранее. Осенью 2026 года интерес оказался еще выше — в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество бань в 16 городах-миллионниках за год сократилось на 1,6%. Получается, потенциальных посетителей становится больше, а заведений — немного меньше.

По данным 2ГИС, заметнее всего число бань уменьшилось в Краснодаре — на 19,3%. В Самаре и Челябинске снижение составило по 3,7%. В то же время в Ростове-на-Дону количество заведений выросло на 9,1%, в Волгограде — на 4,2%, в Санкт-Петербурге — на 3,6%.





По общему числу бань среди городов-миллионников лидируют Москва (426 заведений), Санкт-Петербург (350) и Екатеринбург (256). В столице больше всего таких мест находится в Таганском районе (14), Хамовниках (13), а также в Марьино, Внуково и Тверском районе (по 12). В Петербурге лидируют Выборгский район (50 заведений), Приморский (34) и Центральный (31).





Поисковая статистика «Яндекса» показывает более сложную картину. По данным Wordstat, в октябре 2026 года запрос «баня» вводили около 7,13 млн раз — практически столько же, сколько годом ранее (7,14 млн). При этом интерес к отдельным форматам менялся по-разному: количество запросов «хамам» выросло на 5,6%, «общественная баня» — на 3,8%. А вот «сауна» потеряла 7,7%, «финская баня» — 11,5%.