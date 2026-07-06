Чемпионат мира по футболу 2026 года продолжает работать не только на ФИФА и сборные, но и на маркетологов. Пока одни бренды снимают ролики про национальную идентичность и зовут в кадр бывших футболистов, другие действуют приземленнее и, возможно, полезнее для бизнеса: открывают поп-апы, вывозят товар на мобильных точках, превращают парковки в мини-фан-зоны и буквально встраиваются в маршрут болельщика между домом, баром и матчем.

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Издание Event Marketer собрало 10 заметных кампаний вокруг турнира, где речь не идет о рекламе как таковой, а скорее о попытках брендов монетизировать футбольную лихорадку офлайн. Далее — семь самых любопытных кейсов, где за красивой картинкой видно понятную бизнес-логику.

Candy Crush — бесплатное такси в обмен на уровень

Что придумали: бренд вывел на улицы Нью-Йорка Candy Cabs — автомобили с планшетами, на которых пассажир мог играть в Candy Crush прямо во время поездки. Если человек успевал пройти уровень до конца маршрута, поездка доставалась бесплатно. Забронировать машину можно было по QR-коду с постеров и самих автомобилей. Маршрут, впрочем, тоже был не случайным: пользователей везли из Гринвич-Виллидж к точкам, связанным с просмотром матчей и городским досугом.

Что здесь для бизнеса: это почти эталонный пример того, как бренд перестает покупать внимание и начинает покупать время пользователя — в буквальном смысле, во время поездки из точки, А в точку Б. Плюс тут аккуратно сшиты сразу три вещи: городской трафик, игровая механика и футбольный инфоповод. Для ретейла, банков, доставки и городских сервисов кейс понятен: не обязательно говорить о событии в рекламе, можно встроиться в путь человека к этому событию.

CVS — парковка как мини-стадион

Что придумали: сеть аптек и магазинов CVS превратила парковки у 40 точек по всей стране в Kick Start Zone — выездное футбольное развлечение с мини-полем, фотозоной, кастомными временными татуировками и подарками. Идея простая: если люди все равно едут в магазин за бытовыми мелочами, почему бы не сделать из этого маленький фан-выход.

Что здесь для бизнеса: хороший пример того, как офлайн-сеть пытается оживить скучную инфраструктуру, которая в обычной жизни нужна только чтобы поставить машину и быстро уйти за шампунем и адвилом. Для ретейла и ТЦ это почти методичка по работе с собственной площадью: как крупное событие можно использовать в качестве повода превратить «мертвую» зону в точку притяжения, а не только в место для навигации к кассе.

DoorDash — матч как продажа не доставки, а доступа

Что придумали: официальный партнер ФИФА по доставке и ресторанным бронированиям DoorDash запустил серию локальных активностей на фан-фестивалях и систему привилегий для подписчиков DashPass. В Нью-Йорке и Майами бренд бронирует для болельщиков бары, раздает брендированный мерч, открывает VIP-зоны и продает не еду как таковую, а право попасть в правильное место в правильный день.

Что здесь для бизнеса: DoorDash довольно честно показывает, во что превращаются сервисы подписки. Им уже мало скидки на доставку — теперь они продают «членство в хорошей жизни»: ранний доступ, дефицитные места, привилегии на событии. Для экосистем, банковских подписок, трэвел- и лайфстайл-сервисов модель более чем знакомая.

Fogo de Chão — ресторан как медиаплощадка турнира

Что придумали: бразильская сеть стейкхаусов Fogo de Chão устроила в Майами 12-дневный фестиваль на площадке Wynwood Marketplace. В программе — гигантская инсталляция в виде бутсы, просмотры матчей, развлечения, велнес-активности, розыгрыши и лимитированный коктейль World Caip. Параллельно сеть запустила активности и в ресторанах по стране, а еще связала кампанию со своей бразильской идентичностью и образом Роналдо.

Что здесь для бизнеса: Fogo тут выступает не просто как общепит, а как полноценный событийный хаб. Что, возможно, один из главных уроков ЧМ-2026: ресторану, бару или сети сегодня выгодно продавать не только еду, но и сценарий досуга вокруг большого инфоповода. Особенно если бренд может органично привязать это к собственному происхождению, кухне или культурному коду, а не просто повесить на входе флажки.

Heineken — волонтерство в обмен на просмотр и пиво

Что придумали: пивной бренд собрал почти 200 волонтеров в Нью-Йорке и Майами для локальных социальных акций, например для упаковки продуктовых наборов или уборки общественных пространств, а затем привязал такие «добрые дела» к матчам и просмотрам. Параллельно Heineken запустил сотни публичных просмотров матчей и отдельный онлайн-бар-навигатор, где можно найти заведение для просмотра ЧМ.

Что здесь для бизнеса: кейс интересен не только социальной составляющей, хотя и она тут не для галочки. Heineken, по сути, собирает вокруг себя сообщество и создает еще один мотив взаимодействовать с брендом вне полки магазина. Для компаний, которым важно строить лояльность не только через скидки, это хороший пример того, как большое событие можно использовать для комьюнити-маркетинга, а не только для промо.

WSS и adidas — мобильный магазин вместо «ждите нас в ТЦ»

Что придумали: ретейлер WSS вместе с Adidas запустил Mobile Jersey Shop — мобильные точки продаж с официальной атрибутикой ЧМ, которые ездят по Калифорнии и Техасу и останавливаются у фан-зон, баров, парков, станций и спортивных площадок. То есть бренд не ждет, пока болельщик доедет до магазина, а сам выезжает туда, где уже есть трафик и эмоция.

Что здесь для бизнеса: старая добрая идея pop-up-ретейла, но очень удачно пришитая к жесткому календарю турнира. Для модного ретейла, мерча, товаров общего потребления и даже маркетплейсов урок простой: в момент ажиотажа товар выгоднее тащить туда, где уже собралась аудитория, а не надеяться, что она потом дойдет до привычной точки продаж.

Что это значит для бизнеса

Если смотреть на эти кейсы не как на парад дорогих фан-зон, а как на набор бизнес-моделей, становится понятно, что ЧМ в этом году работает для брендов не как медийная поверхность, а как повод встроиться в чужой досуг. Кто-то монетизирует путь болельщика к просмотру, кто-то — пространство вокруг магазина, кто-то — подписку, кто-то — ресторан, а кто-то просто вывозит товар туда, где уже образовалась толпа.

Поэтому большая часть интересных активностей вокруг ЧМ — это не реклама в чистом виде, а гибрид событийного бизнеса, ретейла, HoReCa, комьюнити-маркетинга и городской инфраструктуры. Для бизнеса полезно помнить, что в случае крупного события важно не успеть приобрести право кричать о нем громче других, а придумать, как ваш бренд может стать полезен его участникам.

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