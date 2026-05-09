Компания LEGO обновила свое возрастное ограничение для наборов конструктора — теперь вместо привычного «4–99» на упаковках будет указано «4–100+». Решение приурочили к 100-летию британского натуралиста и документалиста Дэвида Аттенборо, чьи фильмы о природе стали символом просветительского телевидения.

В своих соцсетях компания подчеркнула: «Для тех, кто никогда не перестает играть, нет возрастного предела».

Изменение стало частью более широкой активности LEGO, которая в последнее время регулярно расширяет линейки тематических конструкторов. Одним из главных анонсов стали сразу восемь новых наборов по вселенной «Гарри Поттера», приуроченных к 25-летию франшизы. В продажу они выйдут двумя волнами — 1 июня и 1 августа.

В июньский релиз войдут «Кабинет Дамблдора» (1182 детали), «Герб факультетов Хогвартса» (545 деталей), «Добби: Свободный эльф» (379 деталей), «Лютный переулок» (788 деталей) и «Запретный лес: Экспекто Патронум» (244 детали).

В августе появятся «Восточное крыло Хогвартса» (2164 детали), «Уроки травологии» (817 деталей) и «Дракон Хагрида: Норберт» (482 детали). Стоимость наборов заявлена в диапазоне от 2625 до 20 500 рублей.

Помимо волшебного мира, компания готовит и набор для любителей ретро-гейминга — LEGO-версию приставки Sega. Конструктор из 479 деталей воспроизводит консоль и контроллеры, а также включает картридж и экран с изображением Соника. Пользователи смогут кастомизировать модель с помощью наклеек под Sega Genesis или Mega Drive. Продажи стартуют 1 июня.

В числе необычных проектов LEGO — и рекордные запуски: ранее мини-фигурка и модель космического корабля из конструктора поднялись на высоту 35 км в стратосферу в рамках эксперимента, зафиксированного Книгой рекордов Гиннесса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.