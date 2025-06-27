Российский рынок видеоигр к 2026 году увеличится на 15–25%, достигнув 250–300 млрд руб., прогнозирует платформа ADVGame (входит в дивизион Affiliate Kokoc Group). После адаптации к изменениям 2022–2023 годов индустрия создала локальные продукты и цепочки поставок, выйдя на устойчивый рост. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Основными драйверами станут мобильные игры (+20–30%), облачный гейминг (+40–60% с низкой базы) и Telegram-игры. ПК- и консольные игры вырастут умеренно — на 10–15% из-за ограничений в поставках оборудования.

Мобильные hyper-casual игры вырастут на 25–35% благодаря низким затратам и быстрой окупаемости, midcore-проекты — на 20–25% за счет популярности отечественных RPG и стратегий.

Telegram-игры, например Hamster Kombat и Notcoin, привлекают миллионы благодаря низкому порогу входа и виральному распространению через чаты и стримы. Руководитель группы ADVGame Алина Попова отметила, что мессенджер стал площадкой для игровых экспериментов. «Здесь вырываются вперед не на графике, а на безумных идеях вроде «зарабатывай, тапая хомяка», — добавила она.

Читайте также Игры на миллиарды: эксперты назвали лидеров российской игровой индустрии

Облачный гейминг, занимающий 2% рынка, к 2026 году может достичь 5–7%, хотя рост сдерживается нестабильным интернетом в регионах. Лидерами направления остаются «Ростелеком игры», VK Play Cloud и Fog Play от МТС. Попова считает, что облачный гейминг в России – это как ранний Steam: все понимают потенциал, но пока не хватает инфраструктуры. Web3 и blockchain-игры сохранят интерес, но их развитие зависит от регуляторов.

Эксперты отмечают, что в 2024 году объем мирового рынка игровой индустрии достиг $187,7 млрд, показав рост на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. При этом российский рынок входит в число наиболее перспективных направлений по динамике потребления и активности партнерских программ.