Компания «Леста», в начале июня через суд переданная государству, стала лидером российского игрового рынка в 2024 году с выручкой 35 млрд руб., что на 59% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила аналитическая компания Smart Ranking.

Фото: Unsplash

Игровая компания продемонстрировала рост по всем ключевым проектам: мобильная игра Tanks Blitz достигла 1 млн ежедневных пользователей, «Мир танков» удерживал 2,5 млн игроков, а «Мир кораблей» зафиксировал 155 млн боев, или почти 2 млрд минут игрового времени.

Эксперты считают, что, несмотря на решение Таганского суда Москвы о национализации компании, «Леста» сохранит лидерство в 2025 году благодаря лояльной аудитории и масштабам бизнеса.

На втором месте оказалась Astrum Entertainment с выручкой 9 млрд руб., что на 16% ниже, чем в 2023 году. Компания сосредоточилась на мобильной игре «Мир Домовят» и подготовке к релизам 2025–2026 годов. Третью позицию заняла «Криста», увеличившая выручку до 3,5 млрд руб. (+275%) за счет спроса на игровые механики в приложениях ритейла и банков.

Читайте также Геймеры готовы поддержать отечественного производителя, но не в ущерб качеству

По темпам роста лидером стала «Криста» (+275%), за ней следуют Blackhub Games (+188%) с игрой Black Russia и Red Machine Games (+557%) с портфелем кликерных игр.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ изучил мнение пользователей об игровых консолях и их взгляды на создание российской игровой платформы. Лишь 4% опрошенных хорошо осведомлены об инициативе по созданию отечественной консоли. Большинство интернет-пользователей (57%) положительно отнеслись к идее российской консоли. Однако только четверть респондентов посчитали, что она сможет конкурировать с PlayStation или Xbox по качеству.