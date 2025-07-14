Активы петербургской студии «Леста игры», включая дочерние структуры «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси», перешли под управление московской компании «Айти Технологии», зарегистрированной 1 июля 2025 года, следует из данных ЕГРЮЛ.

tanki.su

Гендиректором «Айти Технологии» назначен Игорь Кривошеев, который также возглавляет АО «Управление Недвижимостью» (учредитель — Росимущество). Уставный капитал новой компании составляет 10 тыс. руб., тогда как выручка «Управления Недвижимостью» за 2024 год достигла 392 млн руб.

Ранее Таганский суд Москвы признал ГК «Леста игры» причастной к экстремистской деятельности. После этого активы компании были обращены в доход Российской Федерации.