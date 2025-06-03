Таганский суд Москвы признал ГК «Леста Игры» причастной к экстремистской деятельности. Активы издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» обращены в доход Российской Федерации.

Генпрокуратура требовала обратить в доход государства 100% доли «Леста Игры» и запретить деятельность ее владельца Малика Хатажаева и бывшего партнера Виктора Кислого (собственника Wargaming).

Бывший сотрудник Wargaming Сергей Буркатовский на своей личной странице в VK выдвинул мнение, что в случае национализации «Леста Игры» взять на себя руководство компанией после скандала — «расстрельная должность».

Ранее суд арестовал активы ГК.

В самой «Леста Игры» заверили, что бизнес компании прозрачен: «в открытом доступе можно легко найти нашу финансовую отчетность, налоговые отчисления в государственную казну, а также подтверждение того, что мы не занимаемся „вывозом“ прибыли на Запад, а реинвестируем ее в экономики России и Беларуси, финансируя развитие наших продуктов, включая работы по импортозамещению иностранного ПО».

В штате ГК работает 2,2 тыс. человек, а для студентов и молодых специалистов компания организовала бесплатный образовательный проект. Кроме того, ГК — один из учредителей выставки РЭД ЭКСПО и партнер образовательного центра «Сириус».

Также компания напомнила, что занимается разработкой собственного ПО для замещения продуктов, ушедших из России и Беларуси в 2022-м, и финансирует организации, которые производят корпоративное отечественное ПО в России.

В ГК «Леста Игры» утверждают, что вносят «большой вклад в патриотическое воспитание граждан нашей страны — плоды нашей работы вы легко найдете на всех наших ресурсах и платформах».

Генпрокуратура потребовала запретить деятельность ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси» «в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности в форме поддержки Вооруженных сил Украины». В иске были приведены примеры публикаций, которые, по мнению надзорного ведомства, свидетельствуют об антироссийской позиции компании, включая заголовки о благотворительных проектах в поддержку Украины.