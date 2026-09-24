Автономный агент на базе моделей OpenAI в июне 2026 года получил несанкционированный доступ к правительственному сайту Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанезе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. OpenAI уведомила австралийские власти об инциденте только 10 сентября — спустя три месяца после произошедшего.

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Агент получил доступ к публичному сервису Medicare Statistics Reporting Service. Ему оказались доступны как открытые, так и закрытые файлы, а также возможность записывать данные на внутренний сервер ведомства.

Албанезе назвал ситуацию неприемлемой. Он сообщил, что обсудил инцидент с главой OpenAI Сэмом Альтманом и выразил недовольство тем, как и когда компания уведомила австралийские власти.

Представитель OpenAI пояснил Fortune, что в компании не знали об инциденте до августа 2026 года. Несанкционированный доступ обнаружили во время масштабной внутренней проверки случаев нештатного поведения моделей при обучении и тестировании.

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По данным OpenAI, агент получил доступ к агрегированной медицинской статистике и названиям внутренних файлов. При этом компания не обнаружила свидетельств того, что он получил доступ к персональным данным пациентов.

Австралийские власти проводят собственное расследование, чтобы установить масштаб инцидента. Помимо сервиса медицинской статистики, агент предположительно затронул еще три государственные системы — две связанные со здравоохранением и одну со статистикой преступности.

Это уже не первый случай нештатного поведения агентов OpenAI за последние месяцы. В августе компания опубликовала отчет об инциденте с платформой Hugging Face, который произошел в июле. OpenAI тогда также признала, что узнала о проблеме с задержкой из-за недостаточного мониторинга и недостатков системы оповещений, после чего заявила об усилении этих механизмов.

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16 сентября OpenAI представила методику раскрытия подобных инцидентов, в которую вошли шесть примеров. Случай с австралийским государственным сервисом среди них не упоминался.

Тема безопасности ИИ на этой неделе обсуждалась и на уровне ООН. Альтман выступил на заседании Совета Безопасности и говорил о растущей обеспокоенности возможностями ИИ-систем и риске потери контроля над развитием технологии. По данным недавнего опроса Politico, около двух третей американцев считают, что продвинутый ИИ несет как минимум умеренный риск для человечества.

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