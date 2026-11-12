Amazon, Booking.com, eBay и другие компании вводят запреты и ограничения для ИИ-помощников, которые могут самостоятельно искать товары, оформлять покупки и бронировать услуги. Бизнес опасается утечки данных, проблем с безопасностью и потери посетителей.

A Chosen Soul, Unsplash

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, не все компании готовы доверить ему взаимодействие со своими платформами. Крупные игроки розничной торговли, туристической и других отраслей начали ограничивать доступ ИИ-агентов к своим сайтам. В некоторых случаях запреты распространяются не только на оформление заказов, но и на обычный просмотр страниц.

Интерес к таким инструментам заметно вырос после появления Meta Muse* в сентябре, а также других ИИ-помощников, включая Instinct. Возможности агентской работы появились и в популярных чат-ботах ChatGPT и Claude. Такие системы способны самостоятельно выполнять задачи пользователя: искать товары, сравнивать предложения, бронировать поездки и совершать покупки.

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Однако развитие этой технологии столкнулось с сопротивлением со стороны бизнеса. Компании опасаются, что автоматизированные агенты могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей, создать дополнительную нагрузку на сайты и лишить платформы трафика. Ведь если люди начнут поручать ИИ поиск и покупки, им больше не придется самостоятельно посещать сайты компаний.

Amazon

В сентябре пользователи Meta Muse, пытавшиеся совершать покупки на Amazon, столкнулись с предупреждением о нарушении условий использования. Компания сообщила, что продолжение работы неавторизованного ИИ-агента противоречит правилам платформы.

При этом Amazon не запрещает абсолютно все ИИ-инструменты. В пользовательском соглашении указано, что компания оставляет за собой право ограничивать доступ, использование и взаимодействие любых агентов с сервисами Amazon, в том числе с помощью технических средств.

Booking.com

Платформа запрещает ИИ-помощникам получать доступ к сервису без предварительного разрешения. Автоматизированные системы также не могут самостоятельно оформлять бронирования.

Компания предупреждает, что аккаунты пользователей, которых заподозрят в использовании неразрешенных голосовых ИИ-помощников, могут быть заблокированы.

eBay

Торговая площадка обновила пользовательское соглашение, запретив автоматизированный доступ к сайту без разрешения компании.

Ограничения затрагивают в том числе ИИ-агентов, управляемых большими языковыми моделями, и системы, способные оформлять заказы без подтверждения человека. Таким образом, eBay стремится сохранить контроль над процессом покупок на своей платформе.

Resy

Сервис бронирования столиков ограничивает работу сторонних ИИ-агентов. При этом компания допускает взаимодействие с платформой через ChatGPT и Claude, то есть не отказывается от использования искусственного интеллекта полностью.

В Resy объясняют ограничения необходимостью защищать безопасность платформы и предотвращать чрезмерную нагрузку на системы. Аккаунты пользователей, нарушающих правила, могут быть заблокированы.

Target

Американский ретейлер запретил использование неавторизованных ИИ-помощников для покупок и сбора данных с сайта. При этом компания сформировала список одобренных агентов, в который вошли собственный инструмент Target, а также решения OpenAI, Google и Microsoft.

С разрешения пользователя такие помощники могут входить в аккаунт, формировать корзину покупок, оформлять заказы и инициировать возвраты. Однако Target оставляет за собой право в любой момент изменить список разрешенных сервисов или ограничить их доступ.

United Airlines

Авиакомпания ограничила доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам, сославшись на риски для безопасности и соблюдения нормативных требований.

Неавторизованным системам запрещено самостоятельно искать, бронировать и покупать билеты, а также управлять поездками пассажиров. В United объяснили, что некоторые действия ИИ могут противоречить действующим правилам. Например, при регистрации пассажира сотрудник должен лично подтвердить отсутствие запрещенных предметов, в том числе взрывчатых веществ, в багаже.

Yelp

Платформа не допускает автоматизированный трафик без специального разрешения. Вместе с тем компания предлагает платное лицензирование данных, которое позволяет ИИ-агентам получать доступ к информации и выполнять отдельные действия через одобренные интеграции.

Например, предусмотрена интеграция, благодаря которой пользователи ChatGPT могут бронировать столики в ресторанах.

Таким образом, компании не столько отказываются от искусственного интеллекта, сколько стремятся контролировать его использование. Одни полностью блокируют неавторизованных агентов, другие формируют списки разрешенных сервисов и устанавливают правила их работы.

Развитие ИИ-агентов постепенно ставит перед бизнесом новый вопрос: как внедрять автоматизацию, не теряя контроль над собственными платформами и взаимодействием с клиентами.

*Meta Muse — принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской

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