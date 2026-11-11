Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью онлайн-покупок в Китае. Это особенно заметно во время крупнейшего торгового события страны — фестиваля распродаж «День холостяков», который постепенно превращается не только в площадку для скидок, но и в демонстрацию новых технологий.

Jonas Leupe, Unsplash

Китайские покупатели все чаще используют ИИ-чат-боты, чтобы искать товары, сравнивать предложения, подбирать подходящие модели и даже оформлять заказы. Одновременно растет спрос на устройства с искусственным интеллектом — от умных игрушек до роботов-компаньонов. Необычным трендом стали и токены ИИ — вычислительные единицы, которые приобретают для работы с нейросетями.

Крупнейшие китайские маркетплейсы активно внедряют новые инструменты. Например, платформы Alibaba — Taobao и Tmall — предлагают покупателям ИИ-поиск товаров, виртуальную примерку одежды, помощь в сравнении характеристик и поиске скидок.

По данным WPIC Marketing + Technologies, в октябре около 5% покупок на платформе Douyin совершались через ссылки из ИИ-чат-ботов. При выборе товаров, требующих более внимательного изучения, например пищевых добавок, этот показатель превышал 20%.

Покупатель может задать чат-боту конкретные условия: например, найти стиральную машину для небольшого балкона, которая работает тихо ночью и укладывается в определенный бюджет. ИИ анализирует запрос и помогает подобрать подходящие варианты.

Компания JD.com также сообщила о росте популярности своего голосового ИИ-помощника Dongdong. Во время нынешнего фестиваля к нему за советами обратились почти 80 млн пользователей — более чем в три раза больше, чем годом ранее.

Растет интерес и к физическим устройствам с искусственным интеллектом. По данным Alibaba, продажи ИИ-игрушек на ее платформах превысили 100 млн юаней (около $15 млн) за год после появления этой категории.

Среди таких товаров — обучающая камера Dr. Look. Ребенок может сфотографировать лист или насекомое, а устройство распознает объект и расскажет о его особенностях.

Продажи роботов-компаньонов с искусственным интеллектом во второй половине октября выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, Alibaba не раскрыла точное количество проданных устройств.

Еще один быстрорастущий сегмент — токены для работы с ИИ-моделями. По данным Tmall, с 15 октября по 5 ноября их продажи увеличились более чем на 700% относительно предыдущего аналогичного периода — с 15 сентября по 5 октября.

Дополнительный интерес к ИИ-продуктам привлекла платформа QwenWork от Alibaba: известный китайский стример Остин Ли представил ее аудитории, после чего за 30 минут было продано 100 тысяч месячных подписок.

Несмотря на популярность новых технологий, их влияние на общие расходы покупателей еще предстоит оценить. По данным аналитической платформы Syntun, продажи во время фестиваля «День холостяков» с 7 по 31 октября выросли на 2,4%. Для сравнения, розничные продажи в Китае за год, завершившийся в конце сентября, увеличились на 1,1%.

Эксперты отмечают, что ИИ открывает брендам новые возможности для продвижения, но одновременно создает риски. Если покупатель доверяет выбор товара ИИ-помощнику, бренды, которые не попадают в его рекомендации, могут потерять потенциальных клиентов.

При этом для части китайцев такие функции уже стали привычными. Например, 40-летняя офисная сотрудница из Пекина Аманда Гао рассказала, что использует виртуальную примерку на Taobao практически при каждой покупке одежды. По ее словам, эта функция одновременно полезна и интересна.

Таким образом, Китай постепенно переходит от обычного онлайн-шопинга к покупкам с помощью ИИ, который не просто показывает товары, а сопровождает покупателя на всех этапах — от поиска до оформления заказа.

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