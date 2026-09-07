Стартап Atoms, основанный бывшим главой Uber Трэвисом Калаником, рассматривает выход на рынок технологий для роботакси. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Eric Nopanen, Unsplash

Этим летом Atoms привлекла $1,7 млрд в раунде, который возглавила Andreessen Horowitz. При этом Каланик до сих пор почти не раскрывал, чем именно стартап намерен заниматься после привлечения столь крупной суммы.

Теперь начинают появляться первые детали стратегии. По данным Financial Times, Atoms готовится активно расширять штат и рассматривает новые поглощения, которые могут приблизить компанию к выходу на рынок беспилотного транспорта.

Одним из главных направлений могут стать технологии для роботакси. Atoms уже обсуждала с Uber возможность интеграции своих разработок в сервис компании. Для Uber такое партнерство вписалось бы в уже действующую стратегию: компания одновременно работает с несколькими разработчиками беспилотных автомобилей.

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Связь между двумя компаниями уже не ограничивается переговорами. Uber вложила $100 млн в Atoms, поэтому бывший и нынешний проекты Каланика теперь связаны не только общей историей, но и финансово.

При этом роботакси, похоже, лишь часть более широкой стратегии Atoms. Каланик ранее называл новый инвестиционный раунд возможностью разобраться с «незавершенным делом» — и теперь эта формулировка приобретает дополнительный смысл на фоне интереса стартапа к автономному транспорту.

Интерес Atoms к автономному транспорту подтверждает и одно из ее приобретений. Компания купила стартап Pronto, который разрабатывал автономную технику для горнодобывающей отрасли. Pronto возглавлял Энтони Левандовски — бывший руководитель направления беспилотных автомобилей Uber.

Вокруг Atoms в итоге складывается показательная комбинация: $1,7 млрд привлеченных инвестиций, люди с опытом работы над беспилотниками в Uber и возможное сотрудничество с самой компанией.

Если планы Atoms подтвердятся, Каланик фактически вернется в гонку беспилотных автомобилей уже в новой роли — не как глава Uber, а как основатель стартапа, способного стать поставщиком технологий для своей бывшей компании.

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