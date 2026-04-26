Компания Anthropic провела необычный эксперимент, в котором искусственный интеллект впервые выступил одновременно в роли покупателей и продавцов на полноценной онлайн-площадке. Проект, получивший название Deal, стал тестом для межагентской торговли — и показал, что ИИ способен эффективно заключать сделки без участия человека.

Ant Rozetsky, Unsplash

В пилотном эксперименте приняли участие 69 сотрудников компании, каждому из которых выдали бюджет в $100 в виде подарочных карт. Их интересы на платформе представляли ИИ-агенты, которые самостоятельно вели переговоры и совершали покупки у других участников.

Несмотря на ограниченный масштаб, результат оказался значительным: в рамках эксперимента было заключено 186 сделок на общую сумму свыше $4 тыс. В Anthropic подчеркнули, что были «поражены тем, насколько хорошо сработал проект».

Компания фактически развернула четыре отдельных торговых среды. В одной из них использовалась самая продвинутая модель — сделки там выполнялись в реальности после завершения эксперимента. Остальные три площадки служили для исследовательских целей.

Наблюдения показали, что пользователи, чьи интересы представляли более совершенные модели, получали объективно лучшие результаты. При этом сами участники не замечали разницы в качестве агентов.

Это, по мнению исследователей, указывает на потенциальную проблему: люди могут находиться в менее выгодной позиции, даже не осознавая этого, если их представляет более слабая модель ИИ.

Еще один неожиданный вывод — первоначальные инструкции, заданные агентам, практически не сказались ни на вероятности продажи, ни на уровне согласованных цен. Это может означать, что поведение ИИ в подобных системах определяется не столько установками, сколько внутренними механизмами моделей.

Эксперимент Anthropic стал одним из первых практических шагов к созданию автономных цифровых рынков, где агенты искусственного интеллекта смогут взаимодействовать и заключать сделки без прямого участия человека.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.