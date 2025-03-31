Компания «Авито» представила собственное семейство генеративных моделей — текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision. Новые нейросети являются дообученными вариациями китайского алгоритма Qwen2.5 с 7 млрд параметров и предназначены для задач, связанных с покупкой и продажей товаров.

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Новые модели представлены в рамках новой стратегии «Авито» в области генеративного ИИ. В ее рамках компания планирует инвестировать 12 млрд руб. в собственные технологии до 2028 года, а заработать — до 21 млрд руб.

Технологическим новшеством моделей «Авито» стал новый русскоязычный токенизатор, увеличивший скорость генерации текста до двух раз по сравнению с другими рыночными решениями.

Компания сообщает, что вскоре на платформе появятся несколько полезных функций на базе новых моделей: нейроописания для создания продающих текстов, подсказки в мессенджере, ИИ-ассистент для ответов на вопросы покупателей, автоматическое создание кратких отзывов, извлечение параметров для формирования мультиобъявлений и автоматическая расстановка тегов.

«Авито» также сообщила о планах по получению образовательной лицензии. Это позволит компании запустить полноценный центр дополнительного образования и развить стажерские программы в области ИИ. В 2025 году компания намерена принять более 500 стажеров. До 2028 года в планах платформы — подготовить около 3 тыс. IT-специалистов разных специальностей и наладить сотрудничество со всеми ключевыми профильными вузами страны.

В начале марта «Авито Тех», технологическая дочка «Авито», вышла на рынок B2B-решений с новым продуктом Trisigma. Платформа создана для помощи компаниям в оптимизации разработки цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. А до этого Yandex B2B Tech предоставила клиентам новую возможность дообучения нейросетей методом LoRA (Low-Rank Adaptation). Теперь компании смогут быстро и самостоятельно адаптировать их под специализированные задачи, такие как написание писем в корпоративном стиле или извлечение важных данных из документов.