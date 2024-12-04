Компания Perplexity выпустила ИИ-ассистента для онлайн-покупок. Предполагается, что он будет ориентироваться в сайтах магазинов, находить нужные товары и даже нажимать кнопку оформления заказа. Perplexity может стать первым крупным стартапом, предложившим такую услугу.

Известно, что OpenAI и Google разрабатывают собственных помощников на базе ИИ, которые способны совершать онлайн-покупки, например бронировать авиабилеты и отели. Amazon также планирует усовершенствовать свой чат-бот Rufus.

Технологические компании используют сочетание новых и старых методов, чтобы обойти барьеры, установленные ретейлерами для блокировки нежелательных ботов на своих сайтах. В начале этого месяца компания Rabbit выпустила LAM Playground, которая позволяет ботам перемещаться по сайтам от имени пользователя. ИИ-помощник от Anthropic делает то же самое.

Тем временем Perplexity сотрудничает со Stripe, американской технологической компанией, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей.

Stripe создает одноразовые дебетовые карты для ИИ-ассистента Perplexity, с помощью которых он может тратить деньги в интернете. Таким образом, он может совершать покупки, не имея доступа к основному банковскому счету.

Такие помощники способны находить товары и предложения, которые трудно обнаружить самостоятельно. Теоретически эти инструменты могут экономить пользователю до нескольких часов на поиске выгодных авиабилетов или покупке редких вещей.

Если ИИ-агенты получат широкое распространение, люди будут реже посещать интернет-магазины, где ретейлеры имели возможность продвигать более дорогие товары или поощрять импульсивные покупки.

Это также означает, что рекламодатели не смогут получить ценную информацию о покупателях, чтобы предложить им другие товары.

Именно поэтому такие компании, как Rabbit и Anthropic, обучают ИИ-ассистентов пользоваться обычным пользовательским интерфейсом сайта. Это означает, что бот будет вести себя так же, как человек.

Генеральный директор Rabbit Джесси Лю в недавнем интервью заявил, что технология все лучше справляется с CAPTCHA, которые раньше не позволяли ботам совершать покупки в Интернете. Это означает, что владельцам сайтов придется разрабатывать более сложные способы подтверждения личности.

Для практического применения генеративный ИИ должен обладать памятью, а данные, на которых он обучается, должны постоянно обновляться. В этой области работает целый ряд стартапов, в том числе Pathway, который недавно привлек $10 млн для создания систем ИИ, которые думают и учатся в режиме реального времени, подобно человеку.