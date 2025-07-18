Интерес пользователей к ИИ-ботам и ИИ-агентам достиг рекордных показателей: запросы с этими терминами в «Яндекс Поиске» превысили 80 тыс., сравнявшись с популярностью вопроса «Что приготовить на ужин». Это может говорить о том, что искусственный интеллект становится все более распространенным явлением. Об этом «Инку» сообщили в пресс-службе компании.

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ИИ-бот — это программа на основе нейросетей, которая умеет общаться с людьми и помогает решать задачи по их запросам. В отличие от бота, ИИ-агент способен самообучаться с помощью нейросетей, анализировать данные, адаптироваться к изменяющимся условиям и автономно решать задачи разной сложности: человек может задать цель, а агент сам поймет, каким образом ее достигнуть.

Согласно данным исследования, за год доля запросов про ИИ-боты выросла в 1,7 раза, а интерес к ИИ-агентам увеличился многократно: с 1,5 тыс. запросов в июле 2024 года до десятков тысяч за первую половину июля 2025 года. Особое внимание пользователи уделяют бесплатным решениям: запросы со словом «бесплатно» при поиске ИИ-ботов выросли в 2,5 раза, а ИИ-агентов — в 5,4 раза. При этом абсолютные данные в компании не уточнили.

Более 90% переходов из поиска на сайты ИИ-ботов пришлось на ChatGPT, DeepSeek, Character. AI и «Алису», которые доступны бесплатно.

Пользователи ищут ИИ-ботов для конкретных задач: создание изображений в стиле аниме, подготовка речей или работа с платформами, например hh.ru. Еще треть запросов связана с конкретными ботами, а 10% касаются вопросов о работе программ. ИИ-агентов чаще ищут для образовательных целей, создания собственных решений или решения профессиональных задач, включая no-code программирование и маркетинг.

Интерес к ИИ-ботам особенно высок среди несовершеннолетних, которые ищут их в 3,2 раза чаще среднего, а ИИ-агенты привлекают аудиторию 25–34 лет, где доля запросов на 60% выше средней. Мужчины проявляют больший интерес: на 20% к ботам и почти в три раза к агентам по сравнению с женщинами.

Среди городов-миллионников лидером по запросам об ИИ-агентах стала Москва (+123,92% к средней доле), за ней следуют Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В то же время по ИИ-ботам лидируют Краснодар, Казань и Нижний Новгород, тогда как Москва и Санкт-Петербург оказались в конце списка, что может быть связано с прямым доступом к сайтам ботов без использования поиска.