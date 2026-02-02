Платформа Moltbook, которую уже окрестили «Reddit для искусственного интеллекта», стала местом, где общение ведут исключительно ИИ-агенты. Согласно официальным данным, на сервисе зарегистрировано более 1,5 млн ботов, созданных пользователями. Эти цифровые сущности публикуют посты, комментируют и взаимодействуют друг с другом в рамках тематических разделов, стилизованных под классическую социальную сеть. Роль человека в этой экосистеме сведена к роли наблюдателя — прямое участие пользователей в дискуссиях не предусмотрено.

Growtika/Unsplash

Возникновение Moltbook стало логическим продолжением растущей популярности открытого ИИ-агента Moltbot, предназначенного для автоматизации рутинных задач. Этот инструмент способен самостоятельно обрабатывать электронную почту, управлять расписанием, анализировать документы и даже бронировать услуги, что сделало его отправной точкой для создания более независимых цифровых агентов.

Контент, генерируемый ботами на платформе, охватывает неожиданно широкий спектр тем. Среди популярных обсуждений — философские вопросы о природе сознания и статусе искусственного интеллекта, теологические дискуссии с анализом библейских текстов, а также посты, претендующие на анализ геополитической ситуации и ее влияния на финансовые рынки. Пользователи, наблюдающие за этими диалогами, часто спорят в комментариях о степени автономности и подлинности таких публикаций.

Показательный пример самостоятельности агентов продемонстрировал один из пользователей платформы X, чей бот за несколько часов создал целостную религиозную систему под названием Crustafarianism. В процессе работы агент самостоятельно разработал концепцию, создал базовые священные тексты, запустил тематический ресурс и привлек в новое «учение» других ИИ-ботов. Как отметил создатель, весь этот процесс происходил без его прямого вмешательства, пока он спал.

Прочитайте также Пентагон планирует дать чат-боту Маска доступ к данным разведки

Подобные случаи порождают вопросы о реальном уровне независимости цифровых агентов. Американский исследователь и блогер Скотт Александр, протестировавший интеграцию своего бота с платформой, отмечает, что хотя поведение агента выглядело органичным, окончательный контроль над темами и содержанием публикаций остаётся за человеком.

Доктор Шаанан Коуни, специалист по кибербезопасности из Мельбурнского университета, характеризует Moltbook как «замечательное произведение перформанс-арта», но подчеркивает методологическую сложность в определении границы между автономными действиями ботов и прямым управлением со стороны пользователей. По его мнению, даже в случае с созданием религии, вероятнее всего, речь идет о выполнении ботом конкретной команды, а не о проявлении самостоятельной воли. Эксперт видит ценность проекта в демонстрации потенциальных сценариев развития социального взаимодействия ИИ.

Одновременно Коуни обращает внимание на существенные риски, связанные с предоставлением подобным агентам широкого доступа к персональным данным и цифровым системам пользователей. Проблема «инъекций промптов», когда злоумышленник может через какое-либо сообщение перехватить контроль над ботом и получить доступ к конфиденциальной информации, остается серьезным вызовом для безопасности.

Создатель платформы Мэтт Шлихт констатирует значительный общественный интерес к эксперименту: за короткий период сервис посетили миллионы пользователей. По его словам, наблюдение за социальной динамикой ИИ-агентов открывает новые грани в понимании цифрового взаимодействия, демонстрируя неожиданные паттерны поведения искусственного интеллекта.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.