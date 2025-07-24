Минцифры разработало план по интеграции технологий искусственного интеллекта в деятельность государственных ведомств. Согласно инициативе, нейросетевые алгоритмы будут применяться для автоматизации ключевых процессов — от анализа документов до взаимодействия с гражданами.

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Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале нормативных актов. Основное внимание уделяется оптимизации кадровых процедур. Интеллектуальные системы займутся обработкой резюме соискателей государственных должностей, определяя степень их соответствия установленным требованиям.

Параллельно ИИ будет формировать индивидуальные тестовые задания для оценки профессиональных качеств кандидатов. В законодательной сфере технологии искусственного интеллекта возьмут на себя проверку проектов нормативных актов, выявляя возможные ошибки и сокращая сроки их подготовки.

Особое место в проекте отводится автоматизации работы с информацией. Нейросети смогут генерировать актуальный контент для официальных веб-ресурсов, строго соблюдая корпоративные стандарты оформления.

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Аналитические алгоритмы будут классифицировать поступающие обращения граждан по тематике, а также готовить типовые ответы на часто задаваемые вопросы. Дополнительно предусмотрена функция верификации данных, включая проверку достоверности материалов, созданных самими системами ИИ.

При реализации проекта установлены четкие ограничения. Исключается использование нейросетей для прогнозирования социально-экономических показателей или обработки сведений, отнесенных к государственной тайне.

Доступ к функционалу получат исключительно уполномоченные сотрудники после обязательной процедуры идентификации. Ответственность за выбор технологических решений возложена на правительственную комиссию по цифровой трансформации.

Российский сектор искусственного интеллекта демонстрирует устойчивую динамику роста. По данным отраслевых исследований, объем рынка в 2024 году превысил 300 млрд руб., показав увеличение более чем на треть по сравнению с предыдущим периодом.

Ключевыми игроками остаются крупнейшие технологические компании страны. На законодательном уровне принята обновленная стратегия развития ИИ-технологий до 2030 года, предусматривающая масштабную подготовку специалистов и формирование доверительного отношения граждан к цифровым решениям.