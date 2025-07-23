Кадровые службы российских компаний получили мощный инструмент для борьбы с бюрократией. Разработанная компанией Smart Engines интеллектуальная система автоматизации документооборота позволяет сократить время оформления нового сотрудника с традиционного часа до нескольких минут. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Бюрократические процедуры при оформлении сотрудников долгое время оставались камнем преткновения для HR-специалистов. Особенно это становилось заметно при массовом найме, когда поток документов превращался в настоящий кошмар для кадровых служб.

Разработка вместо утомительного сканирования и перепроверки документов представила ИИ, который сам «читает» паспорта, трудовые книжки, удостоверения, даже если они мятые, косо сфотографированы или написаны от руки.

Особенно полезной новая технология может стать для компаний, активно привлекающих иностранных специалистов. ИИ без проблем обрабатывает документы из разных стран, что значительно упрощает кадровые процессы в международных компаниях и организациях, занятых в сферах торговли, строительства и транспорта.

Разработчики отмечают, что их система не просто автоматизирует рутинные операции, а кардинально меняет подход к кадровому документообороту. Ведь использование ИИ позволяет сократить время обработки документов в десятки раз, полностью исключая человеческий фактор и связанные с ним ошибки.

Все данные обрабатываются локально, без передачи в облачные хранилища. Это делает систему идеальным выбором для компаний, работающих с конфиденциальной информацией.

Технология уже официально включена в реестр российского программного обеспечения, подтверждая ее надежность и соответствие самым строгим стандартам.

Такой подход к автоматизации кадровых процессов открывает новые возможности для HR-отделов, позволяя специалистам сосредоточиться на стратегических задачах подбора и развития персонала вместо утомительной работы с документами.