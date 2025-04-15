Мобильное приложение Quark от Alibaba Group стало самым популярным ИИ-приложением в Китае в марте, обогнав местную версию TikTok (Doubao) и DeepSeek. По данным аналитического сервиса Aicpb, Quark достиг почти 150 млн активных пользователей в месяц по всему миру, в то время как Doubao и DeepSeek привлекли около 100 и 77 млн пользователей соответственно. Alibaba ранее заявляла о 200 млн пользователей Quark на мобильных и настольных платформах.

Фото: SCMP

Согласно отчету венчурной компании Andreessen Horowitz, Quark занял шестое место среди самых популярных ИИ-приложений в мире по количеству активных пользователей, уступив ChatGPT от OpenAI и ИИ-браузеру Edge от Microsoft. Быстрый рост популярности приложения произошел после его трансформации из облачного хранилища и поисковика в ИИ-ассистента.

В марте Alibaba представила обновленный Quark, работающий на «рассуждающих» моделях Qwen, которые «думают» перед ответом на запросы. Приложение с простым интерфейсом поискового поля помогает пользователям с академическими исследованиями, составлением документов, генерацией изображений, презентациями, диагностикой болезней, планированием путешествий и программированием.

Многофункциональность Quark отражает общую тенденцию китайских технологических компаний, постепенно превращающих своих чат-ботов в «супераппы» для привлечения пользователей в условиях растущей конкуренции. ByteDance быстро добавляет новые функции в Doubao, включая поиск информации в интернете, генерацию текста, изображений и кода, а также тестирует возможности создания видео.

Тем временем Tencent усовершенствовала своего чат-бота Yuanbao, добавив галерею с различными ИИ-агентами — программами, которые автономно выполняют задачи за пользователей. Компания также интегрировала Yuanbao в WeChat, чтобы укрепить свои позиции на быстрорастущем рынке ИИ-ассистентов.