Бесконтрольное развитие технологий может обернуться катастрофой для человечества, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС. Дипломат раскритиковал США, где развитие искусственного интеллекта (ИИ) «во многом определяется интересами капитала».

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Ханьхуэй привел в пример инцидент со взрывом автомобиля Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе в январе 2025 года. Тогда водитель подорванной машины использовал ChatGPT при планировании взрыва. «Чтобы сохранить свое доминирование, США оставили ИИ без контроля, что приводит к трагическим последствиям», — добавил он.

Дипломат отметил, что в марте 2024 года Китай стал первой страной в мире, выпустившей «Основные требования к безопасности генеративных сервисов искусственного интеллекта», и создал систему регулирования технологий ИИ по категориям и классификации.

По его словам, в Китае также считают, что ИИ должен быть общедоступной технологией. Посол заявил, что открытый исходный код играет ключевую роль в обеспечении широкого доступа к технологиям ИИ.

«Практика КНР уже дает свои результаты. Так, китайская нейронная сеть DeepSeek предоставляет открытый исходный код, способствуя совместному использованию технологий ИИ по всему миру», — добавил он.

Ханьхуэй также отметил, что DeepSeek смогла значительно сократить использование памяти для обучения своих моделей, задействовав всего около 10 тыс. графических процессоров (GPU) Nvidia, что «позволило существенно снизить выбросы углерода».

Ранее китайские власти объявили о планах инвестировать более 1 трлн юаней ($137,8 млрд) в разработку роботов и передовых ИИ-систем. Национальная комиссия по развитию и реформам страны создает венчурный фонд, который будет привлекать средства от местных властей и частного сектора и вкладывать их в различные компании в течение 20 лет.