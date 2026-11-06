Anthropic представила новую функцию Personal Finance для своего ИИ-ассистента Claude. Она позволяет подключать банковские счета и карты, чтобы чат-бот мог анализировать расходы, объяснять финансовую ситуацию пользователя и помогать планировать бюджет.

Eduardo Ramos, Unsplash

Для подключения используется сервис Plaid, который обеспечивает взаимодействие между банковскими учреждениями и сторонними приложениями. После подключения пользователь может задавать Claude вопросы обычным языком — например, «Куда ушли мои деньги в этом месяце?» или «Сколько я могу откладывать каждый месяц?».

Claude сможет составлять обзор расходов и распределять их по категориям. Например, показывать, сколько денег пользователь тратит на аренду и коммунальные услуги, покупки и продукты. Также ассистент сможет отвечать на более сложные вопросы: какие счета еще предстоит оплатить до следующей зарплаты, хватит ли денег на крупную покупку или поездку и сколько можно откладывать каждый месяц.

Кроме того, Claude сможет объяснять непонятные финансовые термины и отвечать на вопросы о состоянии счетов и отдельных транзакциях.

При этом ИИ не получит возможности распоряжаться деньгами. Доступ к финансовой информации будет работать только в режиме чтения: Claude сможет просматривать название банка, названия и типы счетов, последние четыре цифры их номеров, балансы, кредитные лимиты и историю операций за последние два года. Переводить деньги, управлять счетами или инвестировать через него нельзя.

Anthropic также подчеркивает, что Claude не видит банковские пароли пользователя: подключение происходит через Plaid. Компания отдельно уточняет, что Personal Finance не предназначена для предоставления инвестиционных рекомендаций.

Новая функция запускается в бета-версии для подписчиков Claude Pro, Max и Ultra в США.

Запуск Personal Finance продолжает тенденцию превращения ИИ-ассистентов в персональных помощников, которые могут работать не только с текстом, но и с реальными данными пользователей. Похожую функцию OpenAI представила для ChatGPT в мае 2026 года. Она также использует Plaid для подключения банковских счетов.

В Anthropic называют Personal Finance первым шагом в развитии финансовых возможностей Claude. Компания уже рассматривает сотрудничество с банками, управляющими активами и другими финансовыми организациями, чтобы в дальнейшем расширить возможности ассистента в этой сфере.

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