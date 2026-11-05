Пользователи все активнее доверяют искусственному интеллекту не только повседневные задачи, но и свои деньги. Почти 40% пользователей персонального ИИ-помощника Instinct привязывают к нему личные кредитные карты в течение первых трех недель после начала использования сервиса. Об этом рассказал основатель компании Ноа Шинн на конференции Fireworks AI Forge в Сан-Франциско.

Paris Bilal, Unsplash

По словам Шинна, готовность пользователей передавать ИИ доступ к платежным данным — один из главных показателей доверия к технологии. Компания также отслеживает, насколько быстро люди разрешают помощнику совершать крупные покупки: например, на сумму более $500 или бронировать поездки стоимостью в несколько тысяч долларов.

Instinct относится к новому поколению ИИ-агентов, которые не просто отвечают на вопросы, а самостоятельно выполняют поручения пользователей. С их помощью можно бронировать авиабилеты, покупать продукты, управлять календарем и отменять подписки. Для этого помощникам необходим доступ к личной информации, включая электронную почту, переписки, платежные данные и пользовательские предпочтения.

Интерес к покупкам через ИИ растет и у конкурентов. Например, Meta* сообщила, что более четверти пользователей ее ИИ-помощника Muse совершали покупки с его помощью. Средняя сумма заказа превысила $200. При этом пока остается открытым вопрос, какие именно товары люди доверяют выбирать и оплачивать искусственному интеллекту.

Рынок персональных ИИ-агентов становится все более конкурентным. Помимо Instinct, собственных помощников развивают Meta с Muse**, OpenAI с Dots и Anthropic с Claude Duet. Все они стремятся создать системы, способные не только реагировать на запросы, но и самостоятельно действовать от имени человека.

Сама Instinct также быстро набирает вес на рынке: в сентябре компания объявила о привлечении $1 млрд инвестиций при оценке в $10 млрд.

Шинн считает, что ключевое преимущество таких помощников — способность накапливать информацию о пользователе. Изучая его письма, календарь, переписки и привычки, ИИ может запоминать контекст и выполнять задачи без постоянных уточнений.

В дальнейшем Instinct планирует развивать голосовое взаимодействие в реальном времени и интерфейсы, которые будут меняться в зависимости от ситуации. По прогнозу Шинна, в ближайшие годы у большинства людей с доступом к интернету появится собственный ИИ-оператор.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Muse — продукт принадлежит запрещенной компании Meta