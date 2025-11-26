Модель Claude Opus 4.5 компании Anthropic успешно прошла симуляцию технического собеседования Amazon уровня L6, предназначенного для высококвалифицированных инженеров-программистов. По данным Business Insider, система превзошла человеческих кандидатов благодаря уникальной методологии — многократному генеративному анализу.

Freepik

Для каждой задачи ИИ создавал десятки вариантов решений, после чего выбирал оптимальный ответ через внутренний процесс верификации. Несмотря на отсутствие публичных деталей тестирования, известно, что аналогичные задания включали четыре уровня сложности и требовали построения комплексной системы с последующей доработкой функционала.

Выпуск обновленной версии всего через три месяца после предыдущей демонстрирует интенсивность технологической гонки. Новая модель получила улучшения не только в генерации кода, но и в создании деловой документации — Excel-таблиц и PowerPoint-презентаций, что расширяет ее прикладное значение.

Показателем качества технологии стало ее принятие внутри индустрии. Даже конкурирующая Meta* использует движок Claude для своего внутреннего инструмента Devmate, помогающего разработчикам в повседневных задачах. Это косвенно подтверждает заявленные характеристики продукта и укрепляет позиции Anthropic как одного из лидеров в сегменте ИИ для программирования.

Прочитайте также Билл Гейтс порекомендовал книгу про ИИ, который должен прочитать каждый

Хотя компания не раскрывает детали обучения, CEO Stackblitz Эрик Саймонс предположил, что Anthropic использует замкнутый цикл разработки: ИИ самостоятельно пишет код, выполняет его, а результаты проверяются комбинацией человеческого и искусственного интеллекта. Руководитель исследований Anthropic Дианна Пенн частично подтвердила эту гипотезу, отметив, что описание «в целом соответствует действительности».

По словам CEO Anthropic Дарио Амодеи, внутри компании Claude уже генерирует до 90% кода, но это не приводит к сокращению штата. Вместо этого происходит трансформация ролей: инженеры переключаются на решение наиболее сложных задач (оставшиеся 10%), архитектурное проектирование и управление группами ИИ-моделей.

Такой подход, по прогнозам, может увеличить общую производительность и потребность в высококвалифицированных кадрах, способных работать в симбиозе с искусственным интеллектом.

* Meta признана экстремистской организацией на территории России