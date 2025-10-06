Юридическая отрасль, долго считавшаяся одной из самых консервативных, переживает заметную технологическую трансформацию. Стартапы из США и Европы, работающие на стыке права и искусственного интеллекта, по данным Crunchbase, уже привлекли в 2025 году более $2,4 млрд инвестиций. Основной запрос рынка прост: ускорить обработку документов, снизить издержки и убрать из рутины юристов, чтобы они могли сосредоточиться на стратегических задачах.

Unsplash

Самый яркий пример нового поколения решений — Harvey, оцененный более чем в $5 млрд. Компания создает платформу, которая помогает крупным юридическим фирмам и корпоративным департаментам полностью пересмотреть работу с документами: от анализа договоров до подготовки правовых заключений. Основатель Harvey, Уинстон Вайнберг, объясняет успех просто: «Мы даем юристам возможность вернуться к мышлению, а не механике».

Похожий тренд можно ожидать и в России — крупные банки, телекомы и госкорпорации уже начали внедрять базовые ИИ-инструменты в документооборот, но до «умных» корпоративных ассистентов пока далеко. Правовые консультации, сформулированные с помощью ИИ, можно получить на портале «Правовед.ру», работающем с 2011 года, или у бота-юриста FastLaw (резидента Сколково), который сотрудничает с лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ.

Если Harvey — это юрист-универсал, то другой заметный игрок, Eve, решает более узкую задачу. Стартап помогает адвокатам, работающим с исками физических лиц, автоматизировать оценку дел, подготовку исков и работу с медицинской документацией. За год компания выросла до статуса «единорога» и получила более 450 клиентов среди юридических фирм. В основе ее успеха — простая идея: юридический труд можно превратить в понятный цифровой процесс, а не набор случайных документов.

Для российского рынка модель Eve может оказаться особенно интересной: онлайн-оценка дел по страховым случаям, ДТП или медицинским ошибкам — это направление, где пока царит ручной труд. Фокус на проверке контрагентов и управлении рисками делает востребованным российский стартап UR-LI, оценивающий налоговую и финансовую устойчивость компаний.

Пока одни стартапы делают ставку на интеллект, другие берут масштабом. Filevine, привлекшая $400 млн инвестиций, строит экосистему управления юридической практикой — от трекинга клиентов до внутренней аналитики. Юрфирмы, работающие в Filevine, превращаются в «мини-CRM-платформы»: система автоматически формирует отчеты, отслеживает дедлайны, синхронизирует адвокатов и клиентов. Это направление почти не развито в России, где юридические компании чаще всего полагаются на Excel и почту. Автоматизацию документооборота предоставляют единицы, например сервис «Юрайт».

Крупные корпоративные игроки выбирают иной путь. Noetica разрабатывает решения для анализа сделок — система сравнивает условия контрактов, выявляет скрытые риски, отслеживает отклонения от стандартов. Это удобно для юридических отделов девелоперов, энергетических компаний или ИТ-корпораций, где контрактная работа идет потоками. Подобные системы могли бы стать точкой роста и на отечественном рынке, особенно с интеграцией в локальные базы нормативных данных вроде «Консультант+» или «Контур».

Наконец, Paxton решает фундаментальную задачу — как сделать юридические исследования быстрыми. Платформа помогает находить судебные решения и нормы, анализировать их и использовать в новых делах. По сути, Paxton превращает юрпоиск в интеллектуальный диалог, где ИИ понимает контекст вопроса. Для России это направление критически важно: поиск по судебной практике остается трудоемким, а локальные системы пока не умеют эффективно работать с естественным языком, самой полной, хотя и несколько неповоротливой, остается Картотека арбитражных дел.

Общий тренд очевиден: LegalTech окончательно перестал быть экзотикой. Искусственный интеллект и автоматизация превращаются в стандарт работы юридических отделов. Если раньше инвесторы осторожничали, считая рынок узким и консервативным, то сегодня они видят в нем следующий шаг в цифровизации корпоративных процессов — аналог финтеха десятилетней давности.