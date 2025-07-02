Шесть пропавших в Новосибирской области детей удалось вернуть домой с помощью системы видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ). Технология Find Face Multi, созданная российским разработчиком NtechLab, анализирует изображения с городских камер и с точностью свыше 99% идентифицирует лица, сверяя их с фотографиями разыскиваемых.

Решение уже интегрировано в комплекс «Безопасный город» и работает по запросу родителей: для запуска поиска необходимо подать заявление в полицию через 112, после чего загрузить фото ребенка в защищенный сервис.

«Поиск ведется только с согласия семьи, а данные обрабатываются в закрытом контуре», — пояснил замминистра цифрового развития Новосибирской области Антон Лошаков.

Гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук, в свою очередь, пояснил, что гибкость и простота системы розыска пропавших детей позволит использовать ее и отдельно, и в составе существующих сервисов — таких как «Безопасный город».

NtechLab, технологический партнер Ростеха, с 2022 года внедряет в регионе ИИ-решения для безопасности, транспорта и ЖКХ. Компания — мировой лидер в распознавании лиц, ее продукты используются в 34 странах и 70 регионах России.

Ее цифровые помощники с искусственным интеллектом в ближайшем будущем смогут вызывать скорую помощь или полицию в экстренных ситуациях, таких как драка или ухудшение самочувствия человека.