Цифровые помощники с искусственным интеллектом от Ntechlab, партнера госкорпорации «Ростех», в ближайшем будущем смогут вызывать скорую помощь или полицию в экстренных ситуациях, таких как драка или ухудшение самочувствия человека. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук объявил об этом на конференции ЦИПР-2025.

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Эксперт отметил, что эти помощники будут не только фиксировать нарушения, но и информировать о погодных условиях на спортивных площадках. Кроме того, они смогут поддерживать пользователей, предлагая, например, сыграть в футбол.

В техническом плане устройства представляют собой компактную камеру с громкоговорителем и уже применяются в Москве, Ярославле и Казани. Также планируется их установка в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

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В дополнение к этому Ntechlab работает над комплексами на основе ИИ для мониторинга соблюдения самокатчиками правил дорожного движения. Они будут контролировать движение самокатов и активно сообщать о необходимости сойти с самоката на пешеходном переходе или прекратить движение вдвоем.

Новое решение уже проходит финальное тестирование, и интерес к нему проявили несколько регионов. ИИ будет следить за соблюдением правил не только на тротуарах и перекрестках, но и в общественных местах, таких как парки.

При выявлении нарушений голосовой помощник ИИ сможет корректно предложить самокатчикам снизить скорость или изменить поведение, чтобы уменьшить риск аварий. Более того, в компании разрабатывают функционал, который позволит передавать информацию о нарушителях непосредственно к сервисам проката самокатов для дальнейшей работы с пользователями.

Ntechlab, основанная в 2015 году, занимается разработкой технологий видеоаналитики на основе нейросетей, включая распознавание лиц, силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Эти решения используются более чем в 70 регионах России и 34 странах.