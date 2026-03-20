На прошедшей 16−19 марта конференции GTC 2026 NVIDIA показала, каким видит следующий этап развития ИИ: от отдельных сервисов — к полноценной инфраструктуре, «фабрикам» и автономным агентам. Эти изменения уже начинают влиять на бизнес — от облаков до клиентских сервисов. «Инк» обсудил с российскими специалистами, какие из анонсов действительно важны, а какие пока остаются технологическим заделом на будущее.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг на завершившейся в США крупной ИИ-конференции обозначил новый этап развития рынка: искусственный интеллект перестает быть инструментом и превращается в базовую инфраструктуру бизнеса. Компании больше не ограничиваются пилотами — речь идет о создании полноценной ИИ-инфраструктуры, сопоставимой по значимости с облаками или едиными системами управления бизнесом (ERP-системами, Enterprise Resource Planning).

«ИИ постепенно переходит из категории экспериментальных технологий в базовый слой корпоративной ИТ-инфраструктуры», — комментирует ситуацию исполнительный директор ELMA, которая в России делает системы для управления бизнес-процессами и автоматизации работы компаний, Наталия Долженкова.

При этом в нашей стране этот переход идет неравномерно, считают предприниматели.

«У наших компаний в распоряжении меньше международных инструментов, чем у европейских или американских, но даже с учетом этого многие уже автоматизируют кол-центры, маркетинг и документооборот», — отмечает генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг» (ИБ-консалтинг) Дмитрий Лившин.

ИИ как инфраструктура: ставка на «фабрики»

Ключевой анонс — система Vera Rubin NVL72: стойка с десятками графических и центральных процессоров (GPU и CPU), рассчитанная на работу с «агентным» ИИ и промышленными нагрузками.

Платформа названа в честь Веры Флоренс Купер Рубин, американского астронома, чьи измерения вращения галактик были одними из самых убедительных доказательств того, что большая часть массы во Вселенной является «темной материей» — то, что мы не можем видеть, но чья гравитация формирует вселенную.

Фактически речь идет о переходе к дата-центрам — так называемым ИИ-заводам (AI factories), где нейросети не просто тестируются, а становятся частью операционной среды бизнеса.

«ИИ-фабрики становятся ответом на дефицит защищенных вычислительных систем и потребность в работе в закрытом контуре», — говорит руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын.

По его словам, спрос на такие решения уже выходит за пределы пилотов, особенно в финансовом секторе, промышленности и госсекторе.

При этом ключевым ограничением неизменно остается экономика.

«Это оборудование стоимостью в миллионы долларов, и далеко не все компании готовы к таким капитальным затратам», — поясняет Дмитрий Лившин.

Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин объясняет, что под «фабрикой ИИ» фактически понимается единый стек — инфраструктура с графическими процессорами (GPU), модели, инструменты разработки и среды для запуска ИИ-агентов.

По его словам, подобные решения уже появляются и в России:

«Мы видим рост спроса на инфраструктуру и сервисы для работы с ИИ — в первую очередь со стороны ИТ, финансов и ритейла. Бизнес начинает воспринимать ИИ как инструмент для автоматизации контента, разработки и клиентского сервиса».

Читайте также В России определят, что такое ЦОДы и запретят в них майнить

Сделка с Groq: гонка за скоростью

Еще один шаг — покупка Groq (не путать с Grok Илона Маска, тот — ИИ-сервис) за $20 млрд. Компания делает специализированные чипы для инференса — этапа, где ИИ генерирует ответы.

Смысл сделки в том, чтобы ускорить ИИ до уровня, где задержка становится незаметной для пользователя. Для бизнеса это критично: именно скорость определяет, будет ли пользователь взаимодействовать с сервисом.

Это подтверждает опыт «Авито».

«Если задержка превышает 300–500 мс, пользователи начинают реже взаимодействовать с сервисом», — говорит руководитель разработки больших языковых машин (LLM) «Авито» Анастасия Рысьмятова.

При этом, по ее словам, порог чувствительности зависит от сценария: для подсказок в мессенджере критична задержка в 1,8 секунды, тогда как ассистент Ави может отвечать за 8 секунд — пользователь ожидает развернутый ответ и готов подождать.

Агентный ИИ: от ответов к действиям

NVIDIA также представила платформы для создания «агентного» ИИ — систем, которые могут самостоятельно выполнять задачи.

Речь идет о следующем шаге: не просто отвечать на запросы, а управлять процессами на всех уровнях — от поддержки клиентов до логистики. При этом рынок пока находится в переходной фазе: зрелых кейсов меньше, чем инвестиций.

«Инвестиции в ИИ растут быстрее, чем количество зрелых бизнес-кейсов, но рынок уже движется от экспериментов к промышленной эксплуатации», — добавляет Наталия Долженкова.

Физический ИИ: роботы выходят из пилотов

Отдельный фокус NVIDIA — так называемый физический ИИ: роботы и автономные системы, которые могут действовать в реальном мире. На конференции показали разработки в робототехнике (Isaac GR00T) и партнерства в сфере автономного транспорта.

Для бизнеса это выглядит как следующий этап после цифровых агентов — автоматизация не только процессов, но и физических операций: на складах, в производстве и логистике.

При этом в России этот переход уже начался: по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, более половины (56%) инновационно активных предприятий в высокотехнологичных отраслях уже используют промышленных роботов, а среди средних и крупных компаний — около 70%. И столько же компаний сообщили о положительном экономическом результате, который иногда даже превысил ожидания.

Роботы пока чаще всего применяются в базовых операциях — упаковке, погрузке и сварке. Однако бизнес все чаще рассматривает их не как точечный инструмент, а как часть масштабной модернизации: более половины компаний планируют внедрять роботизацию в новые процессы, а не только расширять существующие.

В то же время, как отмечает заместитель директора Центра инвестиционного анализа ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Сергей Лозинский, робототехника становится частью обновления производства, но говорить о резком росте пока рано:

«Можно ожидать постепенного расширения внедрения, однако “бума” роботизации в ближайшие годы не произойдет».

Риски и ограничения

На фоне масштабных инвестиций все чаще звучит вопрос о перегреве рынка. Эксперты признают, что риск есть, но считают его частью нормального цикла.

«После ажиотажа на рынке останется большое количество реально работающих решений, а эффект от внедрения ИИ окупит вложения», — убежден Дмитрий Лившин.

При этом наибольшие выгоды получат компании, работающие с данными.

«В первую очередь выигрывают сегменты с большим объемом информации и повторяемых операций — финансы, сервисные процессы, документооборот», — отмечает Наталия Долженкова.

Для бизнеса сигнал очевиден: ИИ выходит из стадии экспериментов и превращается в базовую инфраструктуру. Однако вместе с этим растут и ограничения — от стоимости внедрения до нагрузки на энергосистемы и дефицита вычислительных мощностей.

Среди ключевых ограничений Дмитрий Юдин выделяет не только инфраструктуру, но и организационные факторы. По его словам, внедрение ИИ упирается в безопасность, нехватку компетенций и неподготовленные бизнес-процессы:

«Технологии развиваются быстрее, чем компании успевают адаптироваться — не хватает специалистов и выстроенной культуры работы с ИИ».

Космос, игры и перспективы

Помимо инфраструктуры и корпоративных решений на GTC 2026 показали и технологии, которые пока выглядят скорее как задел на будущее, но могут повлиять на смежные рынки.

Игры: ИИ дорисовывает реальность

NVIDIA также представила новую версию технологии рендеринга — умное масштабирование (DLSS 5, Deep Learning Super Sampling). Если раньше она отвечала в основном за производительность, то теперь фокус смещается на качество изображения: значительную часть картинки дорисовывает ИИ.

Первые игры с поддержкой технологии выйдут уже в ближайшие месяцы. Для бизнеса это пока скорее витрина будущего: подобный уровень графики со временем может стать стандартом в маркетинге, виртуальных шоурумах и цифровых двойниках. Однако практических кейсов «здесь и сейчас» немного — в том числе из-за ограничений по оборудованию и доступу к технологиям.

После Vera Rubin: следующий шаг — за горизонтом

NVIDIA также обозначила следующий этап развития — архитектуру Feynman, запуск которой ожидается к 2028 году. Речь идет о еще более мощных системах для ИИ, рассчитанных на крупные дата-центры и высокую нагрузку.

Этот процессор нового поколения назван в память о выдающемся американском физике-теоретике Ричарде Филлипсе Фейнмане, известном своими работами в области квантовой механики.

Для российского рынка это пока ориентир на будущее: подобные решения в ближайшие годы останутся доступными в основном глобальным облачным провайдерам и крупным международным компаниям.

Cosmos 3: ИИ учится в симуляции

Еще один анонс — модель «мирового» уровня (Cosmos 3), которая позволит создавать виртуальные среды и обучать в них ИИ-агентов. По сути, это платформа для тренировки роботов и автономных систем в цифровой среде.

Такой подход может ускорить развитие логистики и промышленной автоматизации, однако для российского бизнеса это пока долгосрочная перспектива — доступ к подобным решениям будет ограничен, а локальные компании будут использовать более простые аналоги.

Выводы для бизнеса

В целом GTC 2026 явно показывает, что рынок ИИ переходит в новую фазу.

Компании начинают рассматривать ИИ не как отдельный инструмент, а как часть базовой инфраструктуры — с собственными дата-центрами, платформами и агентными системами. При этом рынок пока остается на переходной стадии. По оценке Cloud.ru, уровень использования ИИ-инструментов в компаниях уже достигает 80–90%, но их интеграция в реальные бизнес-процессы — на уровне 5–10%.

И в дальнейшем переход в ту самую новую фазу будет неравномерным:

крупный бизнес уже инвестирует в инфраструктуру

средний — выбирает точечные сценарии

малый — пока остается на уровне инструментов

Получается, что ключевой вопрос ближайших лет — не в том, какие модели лучше, а в том, кто сможет встроить ИИ в реальные процессы и экономику компании, поскольку основной рост только начинается по мере перехода бизнеса от экспериментов к промышленному внедрению.

