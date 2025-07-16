В 2025 году корпоративное обучение в России переживает заметную трансформацию. По данным совместного исследования Академии бизнеса Б1, рейтингового агентства «Эксперт РА» и hh.ru, более 50% компаний планируют увеличить инвестиции в развитие сотрудников. В фокусе — гибкие форматы, цифровые навыки и активное внедрение искусственного интеллекта. Подробности — в распоряжении «Инка».
Исследование проведено в мае-июне 2025 года, в нем приняли участие 181 организация из разных отраслей и регионов, а также более 2 тыс. специалистов по найму и обучению. Опрос охватил как крупный бизнес, так и представителей МСБ. Среди основных задач, которые компании хотят решать через обучение: рост продуктивности (53%), снижение текучести персонала (35%), развитие управленческих и коммуникационных навыков (48%), а также готовность к изменениям и цифровой трансформации (42%).
Именно ИИ стал главной «восходящей звездой» в обучении: интерес к нему вырос стремительно, а 51% работодателей считают его приоритетным направлением на ближайшие годы. Уже сейчас ИИ используют для решения задач — от генерации контента до анализа отзывов и персонализации обучения, хотя пока чаще как вспомогательный, а не стратегический инструмент.
Тем временем работодатели отходят от формальных признаков вроде дипломов и стажа и все чаще ориентируются на реальные навыки. Компании переосмысливают учебные форматы: растет популярность вебинаров, видеокурсов и микрообучения. А офлайн-обучение становится форматом «для избранных» — его чаще оставляют для топов и ключевых команд.
Для малого и среднего бизнеса обучение становится не только способом повысить эффективность команды, но и конкурентным преимуществом в борьбе за кадры. По данным исследования, 44% представителей МСБ рассматривают развитие сотрудников как ключ к удержанию специалистов и сокращению издержек на найм.
Однако в отличие от крупных корпораций малые компании чаще сталкиваются с ограничениями по ресурсам и полагаются на встроенные в работу форматы — наставничество, обучение «на месте» и короткие онлайн-курсы. При этом именно в МСБ выше готовность экспериментировать с ИИ и использовать открытые инструменты для персонализации обучения.
Среди новых вызовов L&D-функции — нехватка мотивации сотрудников, запрос на индивидуальные траектории и потребность в цифровых и адаптивных навыках. Компании ждут от обучения не просто повышения квалификации, а ощутимой отдачи: повышения продуктивности, снижения текучести, улучшения внутренней коммуникации и готовности к работе с ИИ. При этом барьеры по-прежнему серьезны: нехватка времени, бюджетов и стратегического внимания со стороны руководителей.
Несмотря на это, каждая третья компания (34%) уже использует индивидуальные траектории развития для сотрудников, а 62% заявляют о готовности двигаться к этому формату в ближайшие два года. Препятствия остаются прежними — недостаток времени, бюджетов и стратегического фокуса со стороны руководства. Однако тренд на обучение как бизнес-инструмент набирает силу.
Одним из ключевых прорывов в сфере L&D становится внедрение искусственного интеллекта. Уже сейчас 44% компаний используют ИИ-инструменты в обучении, а еще 26% планируют внедрение в ближайшее время. Чаще всего нейросети применяются как вспомогательные средства: для генерации обучающих материалов, автоматизации рутинных задач, персонализации треков и анализа обратной связи. При этом 51% работодателей называют ИИ приоритетным направлением в обучении на горизонте двух лет — особенно в тех сферах, где растет потребность в гибкости и скорости обновления знаний.
Существенная проблема, с которой сталкиваются компании в сфере корпоративного обучения, — снижение вовлеченности сотрудников и необходимость индивидуального подхода. Елена Жанахова, управляющий директор по рейтингам устойчивого развития «Эксперт РА», подчеркивает, что дефицит навыков — ключевая проблема рынка труда: «Наиболее ярко это проявляется в ИТ-индустрии, где компании с трудом находят подходящих по навыкам специалистов несмотря на большое количество заинтересованных соискателей».
По мнению Марины Дороховой, руководителя направления «Навыки и карьера» hh.ru, компании все чаще оценивают сотрудников по реальным умениям, а не по диплому или стажу: «Навыкоцентричный подход помогает сфокусироваться на том, что человек реально умеет делать здесь и сейчас. Такой подход упрощает подбор, снижает затраты и позволяет качественно выстраивать внутреннюю систему развития».
В свою очередь партнер и генеральный директор Академии бизнеса Б1 Татьяна Суслова отметила, что ИИ пока воспринимается скорее как вспомогательный инструмент для упрощения рутинных задач и почти не считается стратегическим ресурсом для повышения эффективности функции. По мнению респондентов, это связано с низкой цифровой зрелостью компаний, нехваткой экспертизы и сценариев внедрения, добавила эксперт.