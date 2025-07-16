В 2025 году корпоративное обучение в России переживает заметную трансформацию. По данным совместного исследования Академии бизнеса Б1, рейтингового агентства «Эксперт РА» и hh.ru, более 50% компаний планируют увеличить инвестиции в развитие сотрудников. В фокусе — гибкие форматы, цифровые навыки и активное внедрение искусственного интеллекта. Подробности — в распоряжении «Инка».

Исследование проведено в мае-июне 2025 года, в нем приняли участие 181 организация из разных отраслей и регионов, а также более 2 тыс. специалистов по найму и обучению. Опрос охватил как крупный бизнес, так и представителей МСБ. Среди основных задач, которые компании хотят решать через обучение: рост продуктивности (53%), снижение текучести персонала (35%), развитие управленческих и коммуникационных навыков (48%), а также готовность к изменениям и цифровой трансформации (42%).

Именно ИИ стал главной «восходящей звездой» в обучении: интерес к нему вырос стремительно, а 51% работодателей считают его приоритетным направлением на ближайшие годы. Уже сейчас ИИ используют для решения задач — от генерации контента до анализа отзывов и персонализации обучения, хотя пока чаще как вспомогательный, а не стратегический инструмент.

Тем временем работодатели отходят от формальных признаков вроде дипломов и стажа и все чаще ориентируются на реальные навыки. Компании переосмысливают учебные форматы: растет популярность вебинаров, видеокурсов и микрообучения. А офлайн-обучение становится форматом «для избранных» — его чаще оставляют для топов и ключевых команд.

Как дела у МСБ

Для малого и среднего бизнеса обучение становится не только способом повысить эффективность команды, но и конкурентным преимуществом в борьбе за кадры. По данным исследования, 44% представителей МСБ рассматривают развитие сотрудников как ключ к удержанию специалистов и сокращению издержек на найм.

Однако в отличие от крупных корпораций малые компании чаще сталкиваются с ограничениями по ресурсам и полагаются на встроенные в работу форматы — наставничество, обучение «на месте» и короткие онлайн-курсы. При этом именно в МСБ выше готовность экспериментировать с ИИ и использовать открытые инструменты для персонализации обучения.