Компания Google начинает внедрение новой функции в своем поиске — интерактивной визуализации данных для финансовых запросов. Теперь пользователи в режиме AI Mode смогут получать наглядные графики и диаграммы при поиске информации об акциях и паевых фондах. Это значительно упростит анализ сложной финансовой информации.

Проблема, которую решает нововведение, заключается в трудоемкости анализа финансовых данных. Раньше для сравнения показателей нескольких компаний или отслеживания динамики акций пользователю приходилось вручную искать информацию в разных источниках и сопоставлять ее. Это отнимало много времени и требовало определенных навыков.

Теперь, благодаря новой функции, можно задать в поиске сложный вопрос, например, «сравни динамику акций ведущих CPG компаний в 2024 году». Вместо ручного поиска, AI Mode, используя возможности модели Gemini, сам обработает запрос. Он проанализирует данные в реальном времени, историческую информацию и представит результат в виде интерактивного графика с подробным объяснением.



Под капотом у новой системы находятся продвинутые модели, которые понимают намерение пользователя. Они способны обрабатывать многоэтапные запросы и даже отвечать на уточняющие вопросы, например: «платила ли какая-либо из этих компаний дивиденды?». Функция уже доступна для тестирования в Labs — Google планирует собрать обратную связь и доработать продукт перед массовым запуском.

Одновременно с релизом новой функции Google представила обновленную нейросеть Gemini 2.5 Pro. Сообщается, что на бенчмарках она обходит популярные алгоритмы, в том числе o3 от OpenAI.