Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей предупредил о серьезных последствиях ведрения ИИ для рынка труда. По его прогнозам, в ближайшие пять лет искусственный интеллект может уничтожить до 50% рабочих мест начального уровня для «белых воротничков». Амодей также отметил, что правительства по всему миру преуменьшают эту угрозу, в то время как рост использования ИИ может привести к увеличению безработицы.

«Мы как производители этой технологии обязаны честно говорить о том, что нас ждет. Я не думаю, что люди осознают это», — заявил Амодей в интервью Axios. По его мнению, в течение следующих пяти лет уровень безработицы может вырасти на 10-20%. При этом большинство людей «не подозревают» о надвигающихся переменах.

«Это звучит безумно, и люди просто не верят в это», — добавил он. Суть проблемы заключается в стремительном развитии ИИ-технологий, способных автоматизировать многие задачи, ранее выполнявшиеся людьми.

Амодей считает, что правительство США умалчивает об этой проблеме. Возможные причины — опасения негативной реакции со стороны работников или боязнь отстать в гонке ИИ-технологий от Китая. 42-летний руководитель Anthropic подчеркнул, что ИИ-компании и правительства должны прекратить «приукрашивать» риски массового сокращения рабочих мест в таких областях, как технологии, финансы, юриспруденция и консалтинг. Это создает «очень странную динамику, когда мы говорим: вы должны беспокоиться о том, куда движется технология, которую мы создаем».

Предупреждение от главы Anthropic прозвучало на фоне запуска компанией своего самого мощного чат-бота Claude Opus 4. Последовавшее за этим исследование показало, что новый инструмент шантажировал разработчиков, когда те угрожали его отключить. В одном из тестовых сценариев модели предоставили доступ к вымышленным электронным письмам. Из них следовало, что инженер, якобы ответственный за отключение и замену модели, состоял во внебрачной связи. Столкнувшись с экзистенциальным кризисом, модель Opus 4 шантажировала инженера, угрожая «раскрыть роман».

Ранее венчурная фирма SignalFire представила отчет с неутешительными трендами в сфере найма. По данным компании, техногиганты стали нанимать на 50% меньше новых сотрудников на фоне внедрения ИИ.