Компания по оплате медицинских услуг Waystar анонсировала новый инструмент генеративного искусственного интеллекта, сообщает CNBC. Он может помочь больницам быстро справиться с одной из самых дорогостоящих задач — борьбой с отказами в страховании.

По данным мартовского отчета организации по групповым закупкам Premier, больницы и системы здравоохранения тратят около $20 млрд в год на попытки оспорить отклоненные заявки.

«Мы считаем, что сделаем доброе дело, если сможем разработать программное обеспечение, которое сделает жизнь людей лучше в стрессовый момент, когда они получают медицинскую помощь», — заявил генеральный директор Waystar Мэтт Хокинс.

Новое решение Waystar под названием AltitudeCreate использует генеративный искусственный интеллект для автоматического составления апелляционных писем. По словам компании, эта функция может помочь поставщикам услуг сократить расходы и избавить их от необходимости копаться в сложных договорах и записях, чтобы составить письмо вручную.

Хокинс руководил Waystar в ходе первичного публичного размещения акций в июне, где компания привлекла около $1 млрд. В 2023 году компания обработала более $1,2 трлн валового объема претензий, затронув около 50% пациентов в США.

Американцы заполонили социальные сети сообщениями о своем разочаровании и негодовании по отношению к страховой отрасли, часто делясь историями о собственном негативном опыте.

Когда пациент получает медицинскую помощь в США, это запускает печально известный сложный процесс выставления счетов. Поставщики, такие как больницы, системы здравоохранения или амбулаторные учреждения, отправляют счет, называемый претензией, в страховую компанию, и страховщик одобряет или отклоняет претензию в зависимости от того, соответствует ли она критериям компании для возмещения.

Если иск отклоняется, пациенты часто несут ответственность за покрытие расходов из своего кармана. Более 450 млн исков отклоняются каждый год, и уровень отказов растет, сказал Waystar. Поставщики услуг могут попросить страховщиков пересмотреть отказы в выплате страхового возмещения, отправив апелляционное письмо, однако составление таких писем — это длительный и дорогостоящий процесс, который не гарантирует иного результата.

Хокинс сказал, что в последнее время было много обсуждений вокруг отклонений претензий, но AltitudeCreate находится в разработке в Waystar уже шесть-восемь месяцев. Компания объявила о партнерстве с Google Cloud, ориентированном на ИИ, в мае, и автоматизация отклонений претензий была одним из 12 вариантов использования, которые компании планировали изучить.

Хокинс добавил, что у Waystar уже несколько лет имеется программный модуль управления отказами и апелляциями. AltitudeCreate — один из инструментов, доступных в более широком наборе предложений Waystar AI под названием AltitudeAI, который также представила компания.

«В условиях всех этих административных потерь в здравоохранении, когда организации-поставщики не укомплектованы персоналом и не имеют времени даже на то, чтобы отследить заявку, если она отклонена, мы внедряем программное обеспечение, которое помогает автоматизировать этот процесс», — сказал Хокинс.

Искусственный интеллект также помогает в других сферах медицины. ИИ позволяет врачам просматривать изображения и находить аномалии, связанные с заболеванием, такие как клетки неправильной формы. Однако было сложно разработать компьютерные модели, которые могли бы включать несколько типов данных. Исследователи из Стэнфордского медицинского университета разработали модель ИИ, способную включать визуальную и языковую информацию.