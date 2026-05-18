Искусственный интеллект все активнее выходит за пределы офисных задач и приходит в промышленность, где его эффективность оценивают уже не по презентациям, а по стабильности процессов, объему переработки и экономическому эффекту. Один из таких кейсов — проект АО «Золоторудная компания «ПАВЛИК» и «Рокет Контрол» по внедрению ИИ-системы управления мельницей полусамоизмельчения. Подробности — в распоряжении «Инка».



Система автоматически управляет процессом измельчения руды. Она отслеживает изменения характеристик сырья и в реальном времени корректирует работу оборудования, чтобы поддерживать стабильный режим переработки.

За счет этого работа мельницы становится стабильнее: снижается число перегрузок, оборудование быстрее возвращается к нормальному режиму, а количество простоев из-за отклонений в процессе сокращается.

Проект стал частью программы цифровой трансформации производства и вписан в стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

«Мы продолжаем цифровую трансформацию производства, и успешное сотрудничество с “Рокет Контрол” позволило нам сделать очередной шаг в этом направлении», — сказал директор по информационным технологиям АО «ПАВЛИК» Иван Носко.

Генеральный директор «Рокет Контрол» Константин Поляков говорит, что в горной добыче эффект от ИИ быстрее всего становится заметен именно в производственных показателях.

«Мельница должна непрерывно перерабатывать большие объемы руды с меняющимися характеристиками — и делать это в условиях, когда руда может замерзать. ИИ подстраивает режим работы в реальном времени, не допуская остановок и потерь в переработке руды. Управление измельчением — один из ключевых сценариев применения ИИ в горной добыче: именно здесь даже небольшое улучшение дает существенный экономический эффект. Повышение выхода металла на 1–3 п. п. на крупном предприятии — это обычно миллионы долларов дополнительной выручки в год», — отметил Поляков.

По итогам проекта системе удалось стабилизировать работу оборудования и сократить число внеплановых остановок.

«Рокет Контрол» разрабатывает ИИ-решения для горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Компания основана в 2023 году, штат — 64 сотрудника.

По итогам 2025 года выручка компании составила 500 млн руб., увеличившись на 22% год к году. Среди заказчиков — «Норникель» и «Русская медная компания». В 2026 году «Рокет Контрол» планирует расширять продуктовую линейку и выходить на новые рынки.

