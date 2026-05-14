Российские власти обсуждают, как измерять эффективность внедрения искусственного интеллекта в строительстве и ЖКХ. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, Минстрой подготовил набор коэффициентов, которые должны заработать до 2030 года. Среди идей — перевести экспертизу проектной документации на ИИ, подключить почти все счетчики к цифровым системам и передать большую часть обращений жителей чат-ботам.

Обсуждение КПЭ по ИИ для строительства и ЖКХ идет с апреля — Минстрой ведет его совместно с отраслью. Суммарный экономический эффект от предлагаемых мер ведомство оценивает примерно в 47,7 млрд руб. к 2030 году.

Самая крупная статья — ИИ-мониторинг непосредственно на площадках: камеры и сенсоры, которые отслеживают отставание от графика, задержки поставок, конструктивные дефекты и нарушения охраны труда. Такими системами планируется оснастить каждый второй строящийся многоквартирный дом. Расчетный эффект это этого должен составить 24,1 млрд руб. Еще 7 млрд руб. Минстрой связывает с переходом половины объектов капитального строительства на генеративное проектирование.

Остальные деньги — в документообороте. Автоматизация работы с технической документацией у строительно-монтажных компаний (целевой охват — около половины рынка) может сэкономить 11,5 млрд руб. Перевод проверки проектной документации в проектных организациях на ИИ-агентов добавит еще 3,5 млрд руб. Наконец, полная автоматизация государственной экспертизы проектной документации — доля ИИ-проверок должна достичь 100% — оценивается скромнее: 1,6 млрд руб. за пять лет.

Что изменится в ЖКХ

В ЖКХ акцент делают на автоматизации обслуживания. ИИ предлагают использовать для анализа работы оборудования, потребления ресурсов и данных с датчиков. Предполагается, что системы смогут заранее замечать риски аварий и подсказывать, где требуется обслуживание. К 2030 году такими решениями хотят охватить четверть социальных объектов.

Еще один большой блок — работа с обращениями граждан. По плану к 2030 году чат-боты и голосовые помощники должны обрабатывать 75% всех запросов в ЖКХ. ИИ будет сортировать обращения, определять их тип и предлагать готовые варианты ответов. В Минстрое рассчитывают, что это ускорит обработку заявок в полтора-два раза. Параллельно ведомство предлагает сократить до 70% время подготовки дизайн-проектов для благоустройства территорий.

В списке коэффициентов есть и «умные» счетчики. Минстрой предлагает к 2030 году подключить к информационным системам ЖКХ 99% индивидуальных приборов учета. Такие устройства смогут замечать аномальный расход воды или других ресурсов, предупреждать жильцов о неисправностях и автоматически сигнализировать управляющим компаниям о возможных авариях.

Что говорят участники рынка

Как пояснили Forbes в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, коэффициенты эффективности разрабатывают в рамках национального плана развития ИИ. Сейчас показатели еще обсуждаются. В работе участвуют более 350 организаций — от министерств до бизнеса и разработчиков технологий.

Эксперты при этом говорят, что часть решений уже используется: например, голосовые роботы в крупных управляющих компаниях и энергетике. Но массовое внедрение «умных» счетчиков и переоснащение старых зданий потребуют серьезных вложений.

