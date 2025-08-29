Масштабное исследование, охватившее 67 тыс. собеседований, показало, что голосовые ИИ-агенты более эффективно отбирают кандидатов на работу, чем люди. Работа, проведенная учеными из Чикагского и Роттердамского университетов, добавляет новые аргументы в дебаты о целесообразности инвестиций в искусственный интеллект в сфере HR.

Headway/Unsplash

Проблема человеческого фактора в рекрутинге — это усталость, предвзятость и непоследовательность. Рекрутеры могут забывать задавать ключевые вопросы, особенно при массовом подборе. Исследование показало, что ИИ-агенты, в отличие от людей, всегда придерживаются сценария, охватывая значительно больше важных тем. В результате у нанимающих менеджеров оказывается больше релевантной информации для принятия решения.

Результаты говорят сами за себя: собеседования, проведенные ИИ, привели к увеличению числа предложений о работе на 12% и повышению удержания сотрудников на 17% в течение первого месяца. ИИ говорил меньше, побуждая кандидатов говорить больше — полезный урок для любого интервьюера. При этом 70% кандидатов, прошедших ИИ-собеседование, оценили свой опыт положительно, по сравнению с 50% у тех, кого собеседовали люди.

Экономическая эффективность внедрения ИИ в процесс найма не так однозначна. Хотя ИИ-агенты ускорили процесс назначения собеседований, рекрутерам-людям требовалось в два раза больше времени на проверку результатов таких интервью. Это перекликается с недавним отчетом MIT, согласно которому 95% корпоративных ИИ-проектов не приносят измеримой отдачи.

Выгода от использования ИИ в рекрутинге зависит от масштаба. Для крупных компаний с большим потоком кандидатов и высокими зарплатами рекрутеров экономия может быть значительной. Кроме того, более качественный подбор снижает текучесть кадров, что особенно важно в таких отраслях, как колл-центры. Исследование показывает, что для принятия взвешенных решений о внедрении ИИ в найм компаниям необходимо переходить от хайпа к тщательному анализу данных.

