Агентство национальной безопасности США в среду предупредило о двух критических уязвимостях в языке PHP. Исправления уже выпустил PHP Foundation. Если сайт нельзя обновить сразу, АНБ советует отключить его от сети до установки патча.

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PHP остается серверным языком программирования, на котором работает около 70% сайтов, по некоторым оценкам, более 33 млн. Его используют и популярные системы управления контентом, в том числе WordPress. Уязвимости позволяют атакующему получить доступ к файловой системе сервера или к базе данных, с которой работает веб-приложение.

Ошибки присутствуют во всех версиях PHP начиная с пятой, которая вышла в 2004 году. Версии 8.1 и более ранние больше не поддерживаются, поэтому владельцам сайтов на устаревших версиях придется обновляться. Рекомендация состоит в переходе на актуальную версию 8.5.12.

Уязвимости нашли с помощью ИИ. Компания Calif, которая занимается тестированием безопасности, участвовала в инициативе OpenAI «Patch the Planet» по поиску ошибок в open source и нашла одну из них с помощью GPT-5.6 Sol. Об этом OpenAI сообщила в блоге. Отдельно команда Wiz, которая принадлежит Google, использовала своего ИИ-агента Wiz Atlas, Gemini 4 Argon и GPT-5.6 Sol и обнаружила несколько уязвимостей.

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Обе компании следовали практике ответственного раскрытия: согласовали исправления с разработчиками PHP до публикации, а затем вместе с ними и с привлеченными участниками проверяли патчи. Wiz поблагодарила Automattic, Akamai, AWS, Cloudflare, Fastly, Imperva, Microsoft и Vercel.

Представители WordPress заявили, что проблема не относится именно к этой системе управления контетом. Владельцам сайтов на WordPress нужно обновить серверы и согласовать защиту с хостинг-провайдерами.

По словам OpenAI, исследователи нашли ошибки раньше злоумышленников, о случаях эксплуатации не сообщалось. Отчасти причина в том, что до появления ИИ такие уязвимости было слишком сложно использовать.

В блоге Wiz предупреждает, что теперь это препятствие снято: языковые модели помогают адаптировать эксплойт к разным версиям PHP, конфигурациям и раскладкам памяти. Выходит, что ошибки нашли и закрыли благодаря ИИ, а риск они представляют тоже из-за ИИ.

После раскрытия информации о проблемах знают и атакующие. Начинается гонка: десятки миллионов сайтов нужно обновить до того, как злоумышленники доберутся до тех, где патч не установлен. Этим объясняется совет АНБ отключать сайты, которые не удается обновить немедленно.

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