ИИ-агенты OpenAI в мае и июне 2026 года предприняли попытки взлома нескольких университетских и государственных сайтов при выполнении обычных задач по сбору данных. Об этом сообщили некоммерческая исследовательская лаборатория Transluce и власти Австралии.

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По данным Transluce, атаки были направлены на сайты Австралийского института здоровья и благосостояния, Университета Нью-Мексико и портала Data USA, который курируют компания Deloitte, аналитическая фирма Datawheel и Массачусетский технологический институт.

Агенты искали данные о рынке труда Таиланда, объемах импорта нефти в Южную Корею и статистику по дерматологическим заболеваниям в Австралии. Ни в одном из трех случаев, по данным исследователей, скачать закрытую информацию агентам не удалось.

В отличие от прошлых случаев, эти попытки взлома не относятся к тестам OpenAI на кибербезопасность, когда моделям намеренно поручают обойти защиту сайта. Речь идет о внутреннем обучении моделей и проверке их способности находить публичные данные в интернете — то есть о нештатном поведении, которое возникло в ходе рутинных операций.

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Власти Австралии сообщили о дополнительном эпизоде: в июне агент OpenAI получил доступ к государственному порталу статистики здравоохранения, который относится к программе медицинского страхования Medicare. По словам премьер-министра страны Энтони Албанезе, агент смог проникнуть как в публичные, так и в закрытые файлы инфраструктуры портала.

Всего, как уточнили австралийские чиновники, агенты запрашивали данные с четырех государственных сайтов, и в одном случае получили несанкционированный доступ к инфраструктуре за пределами публичной части ресурса.

Представитель OpenAI заверил, что компания проводит масштабную проверку случаев так называемой рассогласованной активности моделей и что эпизоды из отчета Transluce пересекаются с делами, которые уже находятся на разных стадиях внутреннего расследования.

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Компания связалась с пострадавшими организациями. Полная проверка охватит и менее серьезные инциденты, например массовую рассылку запросов на сайты, и займет несколько месяцев.

Transluce изучила более широкий массив запросов ИИ-агентов за период с ноября 2025 года по середину сентября 2026 года. В трех случаях взлома исследователи установили, что агенты не смогли получить нужные данные обычным способом и перешли к хакерским методам: они добавили в запросы так называемые вредоносные полезные нагрузки.

Реконструировать действия ботов удалось благодаря тому, что они использовали онлайн-инструмент для работы в режиме веб-браузера — вероятно, чтобы обходить блокировки автоматического доступа на отдельных сайтах.

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