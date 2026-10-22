Исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, что искусственный интеллект может оценивать умственную нагрузку человека по размеру зрачков и частоте моргания. В будущем эту технологию могут использовать для адаптации VR-терапии хронической боли под индивидуальные потребности пациентов.

Amanda Dalbjorn, Unsplash

В исследовании приняли участие 84 человека, в том числе 42 пациента с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такими как артрит и фибромиалгия. Добровольцы выполняли задания на запоминание разной сложности в виртуальной реальности, используя гарнитуры с системой отслеживания движений глаз.

Ученые обнаружили, что по мере увеличения умственной нагрузки у участников расширялись зрачки и учащалось моргание. Модели ИИ, которые анализировали изменения этих показателей во времени, смогли определять низкий и высокий уровни когнитивной нагрузки с точностью до 88% у здоровых добровольцев.

Авторы исследования считают, что в будущем VR-гарнитуры смогут автоматически менять содержание и сложность терапевтических упражнений в зависимости от состояния человека. Например, система сможет предложить более простую задачу, если пользователь испытывает умственную перегрузку, или изменить виртуальную среду, чтобы поддерживать его внимание и вовлеченность.

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Виртуальную реальность уже изучают как способ облегчения хронической боли. Погружение в интерактивные пространства, игры и упражнения на расслабление может отвлекать внимание от неприятных ощущений, снижать стресс и тревожность. Однако большинство существующих VR-программ предлагают пользователям одинаковый сценарий, хотя восприятие боли и способность концентрироваться у каждого человека различаются.

«Наша работа предполагает, что будущие системы смогут считывать умственные усилия по взгляду и адаптировать терапию в режиме реального времени к каждому отдельному человеку», — отметил руководитель исследования, доктор Джордан Цигаридес из Школы медицинских наук Университета Восточной Англии.

При этом ученые выявили ограничение технологии: у людей с хронической болью ИИ определял уровень умственной нагрузки значительно менее точно, чем у здоровых участников. По мнению исследователей, это может означать, что универсальные модели не подходят всем пациентам и требуют индивидуальной настройки с учетом особенностей реакции глаз каждого человека.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о перспективной технологии, а не о готовом методе лечения. Для оценки ее эффективности необходимы более масштабные исследования, которые покажут, помогает ли адаптация VR-терапии действительно уменьшать боль и улучшать состояние пациентов.

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