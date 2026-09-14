Исследователи разработали компактную насадку для смартфона, с помощью которой медработники без специальной офтальмологической подготовки могут делать снимки переднего отдела глаза и отправлять их врачам для удаленной оценки. Технология может упростить скрининг катаракты и других заболеваний в районах с ограниченным доступом к офтальмологам.

Amanda Dalbjorn, Unsplash

Насадка крепится к Android-смартфону и включает линзу, два светодиода и силиконовый кожух, который блокирует внешний свет и помогает сохранять одинаковое расстояние между камерой и глазом. По расчетам разработчиков, вся система вместе со смартфоном стоит менее £150.

После трехчасового обучения медработники с помощью системы обследовали 1093 человека во время 19 выездных скринингов в Южной Индии. Полученные снимки удаленно оценивали офтальмологи, а их диагнозы и решения о направлении пациентов на дальнейшее лечение сравнивали с результатами очного осмотра специалистов.

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Решения удаленных и очно осматривавших пациентов офтальмологов о направлении на дальнейшее лечение совпали в 96% случаев. При выявлении катаракты совпадение составило 89%, а для отдельных состояний хрусталика — от 85% до 97%. На обследование одного глаза у медработников уходило менее 2,5 минуты, при этом более чем в 90% случаев им удалось получить снимки диагностического качества.

Авторы рассчитывают, что технология поможет расширить скрининг в сельских и малообеспеченных районах без пропорционального увеличения числа офтальмологов. При этом заменить полноценный осмотр специалиста система пока не может: для некоторых заболеваний, не связанных с хрусталиком, результаты оказались менее убедительными, а сам подход еще предстоит проверить на других группах пациентов и в других странах.

В дальнейшем разработчики планируют добавить искусственный интеллект для оценки степени катаракты и проверить систему на других группах пациентов и в новых условиях.

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