Искусственный интеллект научили выявлять по электрокардиограмме признаки сердечной недостаточности, которые сложно обнаружить при обычном обследовании. Исследователи считают, что в будущем модель можно будет адаптировать для носимых устройств, способных записывать одноканальную ЭКГ.

Joachim Schnurle, Unsplash

Исследователи из Медицинской школы Университета Уэйк Форест разработали ИИ-модель для анализа ЭКГ, способную выявлять несколько типов нарушений работы сердца. Среди них — форма сердечной недостаточности, которую особенно сложно обнаружить на ранних стадиях.

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь или нормально наполняться ею. Один из ключевых показателей его работы — фракция выброса, то есть доля крови, которую левый желудочек выталкивает при каждом сокращении. Однако некоторые формы заболевания, в том числе сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, могут долго оставаться незамеченными при обычных обследованиях.

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Новая ИИ-система анализирует электрические сигналы сердца и выявляет закономерности, которые человеку сложно заметить самостоятельно. Для обучения модели ученые использовали более 1 млн ЭКГ, а затем проверили ее на отдельной базе из более чем 72 тыс. записей.

Исследователи сравнили две версии алгоритма: первая работала с традиционной 12-канальной ЭКГ, вторая — только с одним каналом. Такой формат уже используют некоторые носимые устройства с функцией записи ЭКГ, в том числе умные часы.

Одноканальная модель показала результаты, близкие к версии, анализировавшей полную 12-канальную ЭКГ. По мнению ученых, это открывает возможность в будущем адаптировать технологию для скрининга с помощью носимых гаджетов.

«Это важный шаг к тому, чтобы использовать повседневные инструменты для более раннего выявления сердечной недостаточности», — отметил ведущий автор исследования Огуз Акбилгич, профессор искусственного интеллекта в Медицинской школе Университета Уэйк Форест.

Авторы подчеркивают, что ИИ не должен заменить врача — речь идет о дополнительном инструменте, который сможет указать на возможные проблемы и помочь определить, кому требуется более детальное обследование.

Теперь ученые тестируют модель в реальных клинических условиях, чтобы понять, насколько хорошо она работает за пределами экспериментальных данных. Если дальнейшие испытания окажутся успешными, подобные алгоритмы можно будет интегрировать в носимые устройства и использовать для более раннего выявления проблем с сердцем.

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