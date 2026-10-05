Исследователи создали систему искусственного интеллекта, способную оценивать возраст человека по особенностям его речи. Оказалось, что в некоторых случаях «речевой возраст» может быть выше реального — и такая разница связана с когнитивными нарушениями, деменцией и признаками ускоренного биологического старения.

Ruliff Andrean, Unsplash

Разработку ученые называют «речевыми часами». Алгоритм изучает сотни характеристик речи и языка, после чего рассчитывает предполагаемый хронологический возраст человека. Полученный показатель затем сравнивают с настоящим возрастом.

Если человек звучит старше своих лет, это может быть связано не только с особенностями речи. Исследование показало, что у людей с более высоким «речевым возрастом» чаще обнаруживались проблемы с когнитивными функциями, деменция и другие признаки неблагоприятного старения.

В работе, опубликованной 30 сентября в журнале Science Advances, ученые проанализировали данные почти 3000 испаноговорящих взрослых. Участники представляли несколько стран Латинской Америки. Помимо когнитивного состояния, исследователи оценивали у них показатели биологического старения и социально-экономические факторы.

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Выяснилось, что участники, чья речь указывала на больший возраст, в среднем чаще имели признаки ускоренного биологического старения. Кроме того, среди них чаще встречались неблагоприятные социально-экономические условия.

Авторы работы предполагают, что изменения речи могут отражать происходящие с возрастом изменения в работе организма и мозга. Однако ученые не утверждают, что по голосу можно напрямую диагностировать деменцию. «Речевые часы» пока следует рассматривать как исследовательский инструмент, а не как медицинский тест.

В перспективе такая технология может использоваться для предварительного выявления людей, которым стоит пройти более подробное обследование когнитивного здоровья. Одно из преимуществ метода заключается в том, что для анализа достаточно речевой записи, поэтому подобный подход потенциально можно применять в масштабном скрининге.

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