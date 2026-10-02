Американская нейротехнологическая компания Neurable представила Neurable One — первые наушники собственной разработки с интерфейсом мозг-компьютер (BCI). Устройство анализирует мозговую активность и оценивает когнитивную нагрузку, чтобы подсказывать пользователю, когда ему стоит сделать перерыв.

Allison Saeng, Unsplash

Neurable One оснащены 12 датчиками электроэнцефалографии (ЭЭГ), встроенными непосредственно в нейлоновые амбушюры. Они считывают электрическую активность мозга, а полученные данные анализирует приложение Neurable. На их основе система определяет периоды повышенной когнитивной нагрузки и сообщает пользователю, когда, по ее оценке, стоит сделать перерыв.

В Neurable называют эту функцию «мозговым аккумулятором»: приложение должно показывать уровень умственной нагрузки и помогать отслеживать восстановление после нее. Наушники будут стоить $499, продажи на сайте Neurable начнутся в октябре.

От лицензирования — к собственному устройству

С выпуском Neurable One компания меняет подход к разработке продуктов. До сих пор Neurable в основном лицензировала свои нейротехнологии другим производителям. В частности, они использовались в наушниках MW75 Neuro, созданных совместно с Master & Dynamic.

Теперь Neurable решила контролировать весь продукт самостоятельно — от разработки нейротехнологии до готового устройства. По словам сооснователя и генерального директора компании Рамсеса Алькаиде, такой подход позволит быстрее совершенствовать продукт и сокращать цикл разработки.

BCI встроили в наушники

Neurable пытается вывести интерфейсы мозг-компьютер за пределы медицинских и исследовательских систем и сделать их частью повседневных устройств. В отличие от инвазивных нейротехнологий, для которых требуются импланты, Neurable One использует неинвазивную ЭЭГ и встроенные в наушники датчики.

Компания связывает технологию с концепцией так называемой «когнитивной гигиены». То есть человек должен получать данные о концентрации и умственной усталости и на их основе корректировать нагрузку. По замыслу Neurable, такие системы смогут помогать пользователю следить за своим состоянием во время работы и других занятий, требующих длительной концентрации.

Развитие этого направления Neurable финансирует в том числе за счет привлеченного капитала. Ранее компания закрыла раунд серии A на $35 млн и заявила, что направит средства на ускорение разработки BCI-технологий на основе искусственного интеллекта.

При этом появление потребительских устройств, способных считывать мозговую активность, поднимает вопрос о конфиденциальности таких данных. В случае массового распространения подобных гаджетов значение будет иметь не только точность измерений, но и то, какие сведения они собирают, где их хранят и как используют.

Neurable рассчитывает, что данные о когнитивной нагрузке помогут пользователям лучше распределять периоды работы и отдыха. Практическая ценность Neurable One будет зависеть в том числе от того, насколько точно система сможет определять такие состояния в повседневном использовании.

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